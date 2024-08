Turisti a Napoli non pagano il parcheggio, pugni e calci in piazza Municipio: il video della maxi-rissa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una scena di violenza a Napoli, in pieno centro. In un video si vedono dei turisti aggrediti dai alcuni locali tra le auto. Il motivo sembra essere: il mancato pagamento di un parcheggio non abusivo. La maxi-rissa è avvenuta in pieno giorno. Erano almeno una decine di persone in strada, che con calci, pugni e bastoni hanno dato un triste spettacolo in via Goethe, nei pressi di piazza Municipio.

Turisti aggrediti a Napoli

In via Goethe, a pochi passi da via Toledo e dalla sede del Comune e della Questura, è esplosa una violenta maxi-rissa che ha coinvolto numerosi individui. Sono stati almeno 10 i locali che hanno aggredito i turisti in visita nella città.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che a scontrarsi siano stati i lavoratori di un’autorimessa della zona e alcuni turisti stranieri.

Frame video maxi-rissa: turisti aggrediti a Napoli per un parcheggio pagato

Questi ultimi si sono rifiutati di pagare il parcheggio, dopo aver trovato le loro auto danneggiate ed è iniziato il pestaggio.

La motivazione: non hanno pagato il parcheggio

Secondo quanto emerso, il motivo della rissa risiederebbe nel mancato pagamento del parcheggio da parte dei turisti. Questi si sarebbero rifiutati di saldare il conto a causa dei danni subiti dalle loro vetture.

La situazione è però degenerata rapidamente (come nel caso l’orecchio strappato per un Tfr) , coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone (se ne contano un minimo di 10).

Si sono creati gravi disagi al traffico automobilistico e pedonale della zona. Veloce l’intervento della Polizia.

Il video choc: cosa si vede

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha pubblicato sui social network i video della rissa, commentando con parole dure la situazione.

Scrive: “Una scena degna di un barrio sudamericano, ma forse neanche lì avvengono più certi episodi. L’ennesima tacca sulla vergogna di Napoli. Una bandiera portata alta e fieramente da violenti, delinquenti e cialtroni che fa ombra al volto sano di questa città”.

Lancia infine un appello: “Abbiamo chiesto al Questore di identificare tutte le persone coinvolte nella rissa e di prendere provvedimenti seri”.