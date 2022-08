Turista violentata e filmata a Firenze, il video finisce su WhatsApp: arrestati due uomini

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

In quattro hanno violentato più volte una turista canadese, riprendendo la scena con il cellulare, per poi inviare il video su WhatsApp ad altre persone. È accaduto alla fine di luglio a Impruneta, in provincia di Firenze. Ora due di loro sono stati arrestati dai carabinieri.

Turista violentata e filmata a Impruneta: due arresti

Nella giornata di martedì 23 agosto due uomini di 34 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri per il presunto stupro di gruppo avvenuto alla fine di luglio in un locale di Impruneta, nei pressi di Firenze.

Le accuse sono violenza sessuale di gruppo e diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Nei confronti dei due, un italiano di origine egiziana e un albanese, il gip del tribunale fiorentino ha disposto su richiesta della procura gli arresti domiciliari.

Nessuna misura cautelare invece per gli altri due uomini che sarebbero stati presenti allo stupro, che restano indagati.

Turista canadese violentata dal branco e filmata

Il fatto è avvenuto lo scorso 31 luglio a Impruneta. La vittima delle violenze è una turista canadese di 35 anni che era appena arrivata, da sola, in un B&B della cittadina toscana.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sulla base del suo racconto, la donna era andata a cena in un ristorante della zona e poi in un bar, dove aveva bevuto un paio di drink e scambiato qualche chiacchiera con altri turisti.

Poi era andata a passeggiare ed era stata avvicinata da un gruppo di persone davanti ad un locale chiuso che l’avevano invitata all’interno offrendole da bere. La donna ha pochi ricordi, solo dei flash, di quanto avvenuto dopo, quella notte.

La 35enne, come riporta il Corriere della Sera, è risultata positiva all’assunzione di cocaina e all’alcool test con valori molti alti. Ai carabinieri ha raccontato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in Canada, mai durante il viaggio in Italia.

Turista canadese violentata dal branco: le indagini

A denunciare le violenze subite è stata la donna, trovata dai militari in piena notte in piazza, scalza e in stato confusionale. Secondo le indagini dei carabinieri, i quattro avrebbero fatto ubriacare la 35enne, l’avrebbero portata in un seminterrato e violentata più volte.

A commettere le violenze sarebbero stati due uomini, mentre gli altri due avrebbero filmato il tutto. Proprio i video, diffusi dal gruppetto ad altre persone, sono risultati decisivi ai fini delle indagini.

Dopo i primi accertamenti infatti i militari scoprono l’esistenza dei video, dai quali risalgono al locale dove è avvenuta la violenza – dove vengono trovati i sandali che la 35enne indossava – e alle identità dei quattro presenti.

Quindi le misure cautelari chieste e ottenute dalla procura. I quattro indagati si difendono sostenendo che la donna era consenziente.