Turista tedesca precipita con il parapendio e muore nel Torinese, indagano i carabinieri

Una tragedia nel Torinese: una turista tedesca è precipitata dopo essersi lanciata con il parapendio a Brosso, nella Valchiusella. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:30 di sabato 5 agosto. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. In queste ore i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Precipita col parapendio, muore turista tedesca nel Torinese

Come detto in apertura, alle 15:30 è scattato l’allarme.

La tragedia si è consumata nella Valchiusella, a Brosso, nel Torinese, dove una turista tedesca è precipitata dopo essersi lanciata con il parapendio.

‘La Stampa’ scrive che la donna, di cui non sono ancora note le generalità, è precipitata in una zona impervia e caratterizzata da una pietraia di considerevoli dimensioni.

Una prima ricostruzione

Secondo ‘La Stampa’ la turista tedesca si sarebbe lanciata dalla Cavallaria per raggiungere con il parapendio una zona di atterraggio presso Baio D’Ora, nel comune di Borgofranco D’Ivrea.

Tra le prime ipotesi formulate per ricostruire l’incidente, viene considerata quella del forte vento che avrebbe impedito alla donna una traversata sicura.

I soccorsi e le indagini

A chiamare i soccorsi sono stati altri parapendisti che hanno assistito alla scena mentre seguivano la donna. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con l’elicottero Drago 66.

I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

La salma è stata recuperata non senza difficoltà ed è stata trasportata presso l’ospedale d’Ivrea presso il quale, da questo momento, è a disposizione della Procura.

Sul caso indagano i carabinieri di Ivrea.

Il precedente a Castelmola

Purtroppo gli incidenti con il parapendio non sono nuovi alle nostre cronache.

Nel gennaio 2023 a Castelmola, in provincia di Messina, un aiutante istruttore di 50 anni è precipitato al suolo ed è morto sul colpo.

Insieme a lui viaggiava un’allieva e amica, una donna di 50 anni originaria dell’Argentina, che dall’impatto era rimasta ferita ed era stata trasferita all’ospedale. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe urtato i fili dell’alta tensione e avrebbe perso il controllo del volo.