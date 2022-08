Turista stuprata a Bologna, Fratelli D'Italia: "Donne oggetto di violenza, dalla sinistra polemiche sterili"

Una turista di 22 anni è stata stuprata a Bologna, in zona universitaria, nella notte di sabato 20 agosto. Secondo le prime indiscrezioni, il presunto responsabile sarebbe stato fermato.

Turista stuprata a Bologna: i fatti

A poche ore dallo stupro avvenuto a Piacenza e che ha sollevato non poche polemiche tra le forze politiche dopo il video diffuso da Giorgia Meloni, a Bologna si è consumata un’altra violenza sessuale.

La vittima, una turista finlandese di 22 anni, è stata violentata intorno alle 3 del mattino di sabato 20 agosto in largo Respighi, in piena zona universitaria.

Fonte foto: iSTOCK La ragazza è stata subito accompagnata all’ospedale

Secondo la stampa nazionale e locale, la ragazza si sarebbe trovata in uno stato di semi-incoscienza a causa dell’alcol.

Come scrive ‘Il resto del Carlino’, l’aggressore sarebbe un ragazzo di 22 anni originario del Marocco e che risulterebbe irregolare in Italia.

L’assalitore l’ha aggredita in mezzo alla strada.

In quel momento sono intervenuti alcuni passanti che hanno tentato di fermare la violenza. Il 22enne è riuscito a trascinare la vittima in via Indipendenza, tallonato dai testimoni.

A quel punto sarebbe nato uno scontro fisico tra i passanti e il 22enne.

La nota della Questura

La Questura di Bologna ha diramato una nota diffusa dal ‘Corriere della sera’.

La nota riporta che intorno alle 3 di notte alcuni cittadini “hanno segnalato una ragazza in difficoltà in una traversa di via Indipendenza, attorno alla quale era in atto una discussione fra alcuni uomini”.

A quel punto sono intervenute le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Soccorso Pubblico e del commissariato.

Al loro arrivo, gli agenti riportano che la ragazza si trovava “riversa a terra e apparentemente priva di sensi”.

La giovane turista finlandese è stata dunque soccorsa e trasportata in ospedale.

L’arresto del presunto stupratore

I poliziotti, insieme alla Squadra Mobile, hanno subito raccolto tutte le informazioni per individuare lo stupratore.

Grazie alle telefonate dei testimoni gli agenti hanno potuto individuare il presunto stupratore dopo un breve tentativo di fuga. Immediatamente dopo la polizia ha acquisito le immagini riprese dai circuiti di videosorveglianza che hanno permesso di constatare “gravi indizi di reità nei confronti del fermato”.

Il 22enne è stato arrestato per violenza sessuale e attualmente si trova in carcere per disposizione della Procura.

Il commento di Fratelli D’Italia

Sulla vicenda si è pronunciato Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli D’Italia nonché capolista per la Camera nei collegi di Bologna e Modena, con parole che continuano sulla scia delle polemiche contro Giorgia Meloni sul video dello stupro di Piacenza:

“Mentre la sinistra vaneggia su sterili e pretestuose polemiche per il video di Piacenza, accusando Giorgia Meloni di strumentalizzazione, le donne continuano ad essere oggetto di violenza sessuale da parte di immigrati irregolari. Due giorni fa a Bologna è stata stuprata da un marocchino, arrestato dalle forze dell’ordine, una giovane turista finlandese”.