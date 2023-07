Turista si tuffa a Polignano a Mare sfiorando gli scogli: ricercato dopo la denuncia del proprietario di casa

Folle tuffo di un turista da 32 metri d’altezza. L’episodio è accaduto a Polignano a Mare, in Puglia, ed è stato denunciato dal proprietario dell’abitazione nella quale il turista si sarebbe introdotto illegalmente pur di gettarsi in mare.

Turista si tuffa da 32 metri

Il gesto è stato immortalato in un video pubblicato su TikTok. Il turista si sarebbe arrampicato sulla costiera, per poi passare attraverso la proprietà privata di un cittadino del posto e gettarsi dal balcone, in un volo spettacolare quanto pericoloso.

Il proprietario della casa, riferisce il Giornale di Puglia, ha infatti denunciato l’incidente sui social media, e il video di questa pericolosa azione si è diffuso rapidamente, diventando virale.

Considerata uno dei borghi più belli non solo della Puglia ma di tutta l’Italia, Polignano a Mare è una meta che richiama ogni estate numerosi visitatori per le sue incantevoli spiagge. E purtroppo anche qualche turista incauto, come in questo caso.

La denuncia del proprietario dell’abitazione

La bravata ora potrebbe costare molto cara all’uomo. Oltre al gesto folle, infatti, dovrà rispondere del fatto di essere entrato senza permesso in una proprietà privata.

"Violata la proprietà privata. Aiutatemi a individuare chi è. Qualsiasi post, foto o video di questa bravata aveste, per favore inviatemela" ha scritto sui social Giuseppe L'Abbate, proprietario dell'abitazione da dove l'uomo si è lanciato. "Il livello della gente che tra luglio e agosto da anni raggiunge Polignano è da film dell'orrore" sottolinea ancora Giuseppe L'Abbate. "La colpa non è da attribuire alla politica, ma a quello che si offre al turista. Scusate l'arroganza, ma queste scene a Capri e Portofino non le ho mai viste". Il materiale video, secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è stato portato all'attenzione delle forze di polizia: adesso il protagonista del tuffo proibito è ricercato dalla polizia e dovrà rispondere del suo gesto sconsiderato. Tuffo Proibito Nei giorni scorsi, come spiega il quotidiano Il Mattino, i tuffatori professionisti si erano esibiti durante il Red Bull Cliff Diving. Una volta terminata la kermesse sportiva, tuttavia, il tuffo è da ritenersi un'attività illegale. Nonostante questo, il turista comunque ha deciso di sfidare le regole.