Turista si arrampica sulla statua del Giambologna a Firenze mimando atto sessuale, Vittorio Sgarbi la difende

È scoppiata una polemica dopo la diffusione di alcune immagini sui social che mostrano una giovane turista mentre si arrampica sulla statua del Bacco di Giambologna a Firenze, mimando atti sessuali. La “performance” ha suscitato l’indignazione di molti, che hanno commentato duramente quanto accaduto nel capoluogo toscano. Inaspettatamente, Vittorio Sgarbi è intervenuto a difesa della ragazza, dichiarando: “È un gesto di esaltazione“.

Turista mima atti sessuali sulla statua del Giambologna

Una giovane turista si è arrampicata sulla statua del Bacco di Giambologna a Firenze, mimando atti sessuali. Alcuni passanti le hanno scattato delle foto, che sono poi circolate in rete. Così, la ragazza è finita nel mirino di molti italiani, indignati dalla sua “esibizione”.

“Questo è il frutto di anni in cui si è tentato di trasformare Firenze in Disney World”, si legge in un commento sotto alle immagini pubblicate dalla pagina Instagram Welcome To Florence.

Qualcun altro parla di “turismo vandalico“, sottolineando che “le opere d’arte sono patrimonio dell’umanità, vanno tutelate e protette”.

E ancora, c’è chi critica l’assenza delle forze dell’ordine, dichiarando che “quando servono, sono a passeggio o al bar a refrigerarsi”, e chi fa paragoni con gli Stati Uniti, affermando che lì la giovane “sarebbe stata punita a dovere“.

La reazione di Vittorio Sgarbi

Quando si parla di atti vandalici contro le opere d’arte, Vittorio Sgarbi è sempre tra i primi a intervenire. Ma questa volta la sua reazione ha sorpreso tutti, poiché pare abbia difeso la giovane turista coinvolta nella vicenda.

“A Firenze una ragazza si è arrampicata sulla statua del Giambologna mimando un atto sessuale”, scrive il critico su X, condividendo le immagini circolate sul web.

Poi prosegue: “Si tratta di una trasfigurazione, quando l’arte è più vera della vita. È un’esaltazione amorosa. Nessun uomo reale può competere con il Perseo di Cellini. Una ragazza ubriaca compie un atto critico, non erotico”.

In sintesi, l’ex sottosegretario al Ministero della Cultura sembra difendere la giovane, anche se il tono delle sue parole resta ambiguo, lasciando spazio a diverse interpretazioni, inclusa la possibilità di una ironica provocazione.