Turista italiana 28enne morta in Portogallo dopo essere stata travolta da un’onda anomala: tragedia a Madeira

Aveva solo 28 anni Margherita Salvucci, la psichiatra marchigiana che si trovava in vacanza con la famiglia a Madeira, in Portogallo, quando è stata investita da un’onda anomala. Nonostante i disperativi tentativi di salvarla, le sue condizioni sono fin da subito parse molto gravi: la giovane è morta in ospedale.

In vacanza con la famiglia a Madeira

Nel pomeriggio di ieri – giovedì 27 giugno 2024 – intorno alle ore 17, si è verificato a Madeira, in Portogallo, un incidente nel quale ha perso la vita una turista italiana, Margherita Salvucci, psichiatra 28enne originaria delle Marche.

Come riportato dal Resto del Carlino, la giovane si trovava su un’isola minore dell’arcipelago insieme al padre Piergiovanni, alla madre Ornella Formica (ex sindaco di Colmurano) e alla sorella minore, con la quale la giovane pare si trovasse tra gli scogli per scattare alcune foto.

Fonte foto: 123RF Madeira (Portogallo), dove la giovane Margherita Salvucci è morta dopo essere stata investita da un’onda anomala

Improvvisamente il mare ha iniziato a ingrossarsi, tanto che la sorella minore di Margherita, impaurita, si sarebbe velocemente allontanata. La 28enne invece è stata travolta da un’onda anomala, che l’ha scaraventata in acqua, facendole battere il capo contro gli scogli, e le ha impedito di avvicinarsi alla riva.

Il tentativo di salvataggio

Resosi conto della situazione, un turista italiano che si trovava sul posto, un uomo toscano di professione vigile del fuoco, è intervenuto tuffandosi in acqua nel tentativo di soccorrere la giovane psichiatra, le cui condizioni sono fin da subito parse molto gravi.

I due hanno quindi atteso un mezzo che potesse trasportarli a riva, dove un’ambulanza ha poi trasportato la 28enne in ospedale, dove però è morta nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno.

Margherita Salvucci era originaria di Colmurano, in provincia di Macerata, ma si era trasferita a Padova dopo la laurea in Medicina, per iniziare la specializzazione in psichiatria. La notizia della sua morte è presto arrivata nel suo paese, dove l’intera comunità ha espresso il suo cordoglio tramite le parole del sindaco.

Il cordoglio di Colmurano

Mirko Mari, primo cittadino di Colmurano, appena appresa la notizia della morta della sua concittadine ha espresso il suo cordoglio per quella che ha definito “una disgrazia impensabile. Margherita, anche se ha studiato fuori, la Incontravo spesso d’estate, era ancora legata a Colmurano”.

“È una tragedia che ci tocca tutti – ha poi proseguito l’attuale sindaco – ci stringiamo al dolore immenso della famiglia”.

Anche il parroco ha espresso il suo dolore per la morte della giovane: “Pubblichiamo questa notizia, così incomprensibile, assurda, dinanzi alla quale un dolore immenso, muto, ci accomuna tutti. Siamo vicini a Ornella, Piergiovanni, Ester e tutta la famiglia, offrendo preghiere e affetto. Ciao Margherita”.