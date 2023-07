Turista francese morta per un malore sotto il sole a Positano: arresto cardiaco in spiaggia per il caldo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Una terribile disgrazia ha colpito Positano domenica 23 luglio. Una turista proveniente dalla Francia, in vacanza nel nostro Paese, ha perso la vita sulla spiaggia della rinomata località turistica in provincia di Salerno. La donna ha improvvisamente perso coscienza e non si è più ripresa, malgrado i soccorsi tempestivi e l’arrivo dell’idroambulanza. Purtroppo i numerosi tentativi di rianimare la turista non hanno sortito alcun effetto: la donna è deceduta all’ospedale di Salerno.

Il malore

Il drammatico evento si è verificato intorno alle 13:30, quando la donna è stata colta da un improvviso malore, privandola della coscienza.

Le persone presenti sulla spiaggia hanno prontamente allertato i soccorsi, permettendo l’arrivo tempestivo dell’idroambulanza della Croce Rossa.

La tragedia è avvenuta sulla spiaggia di Positano, uno dei centri turistici più rinomati della provincia di Salerno

I sanitari intervenuti hanno immediatamente constatato l’arresto cardiocircolatorio in corso e hanno tentato le prime manovre salvavita. Nonostante gli sforzi, il cuore della donna non ha ripreso a battere.

Il trasporto in ospedale

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che si è materializzata sorvolando la spiaggia. Con l’utilizzo di un verricello, la donna è stata sollevata a bordo dell’elicottero.

Il trasporto è avvenuto in fretta, diretto all’ospedale Ruggi di Salerno, dove la paziente è stata portata in sala emergenza. Qui, il personale medico si è adoperato con tutte le proprie competenze per rianimare la donna.

Tentativo dopo tentativo, sono stati effettuati scosse di defibrillatore e iniezioni di adrenalina, ma purtroppo ogni speranza è svanita. La triste conclusione è stata comunicata alle 15, quando il decesso della turista è stato ufficialmente constatato.

Malori per il caldo

L’ipotesi è che in questo tragico evento abbia influito anche il grande caldo che si è abbattuto da nord a sud sul nostro Paese, considerando anche l’orario di picco di calore, in cui la donna ha sofferto il malore.

È possibile infatti che ci sia l’alta temperatura dietro alla tragedia di Quartucciu, in provincia di Cagliari, dove un neonato di soli 2 mesi è morto durante l’allattamento al seno. La famiglia si trovava in piazza, cercando sollievo dalla calura estiva. Durante l’allattamento, la madre ha notato che il piccolo aveva smesso di respirare e non rispondeva agli stimoli. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte di alcune persone presenti e l’intervento dell’ambulanza del 118, il neonato è purtroppo deceduto.