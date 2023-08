Turista francese annega nelle acque di Bellagio sul lago di Como: tragedia davanti alla moglie, soccorsi vani

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un turista francese di 75 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como nel tratto di Bellagio. L’uomo, secondo quanto riferito dalle testate locali, è annegato forse a causa di un malore e la moglie ha assistito alla tragica scena.

Aveva 75 anni ed era in vacanza in Italia con la moglie, un tour che però si è trasformato in tragedia. I giorni di libertà e spensieratezza, infatti, si sono conclusi col dramma per una famiglia francese che si trovava in Lombardia per qualche giorno di relax.

Giunto a Bellagio, in provincia di Como, l’anziano ha infatti deciso di rinfrescarsi facendo un bagno al lago, ma qualcosa è andato storto. Dopo essersi tuffato, poco dopo le 20, l’uomo ha avuto difficoltà a riemergere e poi si è inabissato non riuscendo più a tornare a galla.

Ad assistere alla scena, sulla riva, la moglie che ha subito lanciato l’allarme.

I soccorsi

In via Sfondrati, zona in cui è avvenuta la tragedia, sono subito arrivati i soccorsi. Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, con l’aiuto anche dei sommozzatori per cercare l’uomo nelle acque del lago.

La speranza però si è spenta nel giro di poche ore, col corpo ritrovato poco dopo le 22. La moglie, sotto choc, è stata trasportata in ospedale mentre i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 75enne.

Il malore

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’anziano ad annegare a Bellagio, nella frazione di Pescallo. Diverse le ipotesi al vaglio dei carabinieri che cercheranno di chiarire l’esatta dinamica degli eventi.

Non è escluso, infatti, che il 75enne possa essere stato vittima di una congestione fatale o che, molto più probabilmente, un malore l’abbia colto mentre si trovava in acqua.