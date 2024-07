Turista di 12 anni in Salento denuncia: "Violentata da un animatore nel villaggio turistico". Le indagini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una turista di 12 anni, in vacanza in Salento, ha denunciato di essere stata violentata da un animatore nel villaggio turistico in cui si trovava con la famiglia.

Il racconto della turista di 12 anni e la denuncia

L’episodio, riportato da La Repubblica, risale a mercoledì 10 luglio, quando la dodicenne, di origini laziali, si è confidata con mamma e zia, alle quali ha raccontato i presunti abusi subiti dall’animatore.

I familiari hanno subito richiesto l’intervento del personale medico per accertare che i dolori avvertiti dalla ragazzina fossero effettivamente compatibili con un rapporto sessuale. La dodicenne è stata così presa in cura e accompagnata nel più vicino ospedale, dove è scattato il cosiddetto “protocollo rosa”. Alla giovane sono state prestate le prime cure e fornito un’assistenza psicologica. Subito dopo, assieme ai suoi genitori, è stata accompagnata in caserma per la denuncia.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La denuncia della turista di 12 anni sulla presunta violenza sessuale subita nel villaggio turistico in Salento è stata presa in carico dai carabinieri della stazione di Melendugno.

Le indagini dei carabinieri dopo la denuncia

Il racconto della dodicenne sulla presunta violenza sessuale da lei subita è al vaglio dei carabinieri di Melendugno. Gli indumenti intimi della dodicenne e altri oggetti sono stati sequestrati allo scopo di effettuare gli accertamenti in laboratorio.

I militari hanno acquisito i nastri delle telecamere di videosorveglianza del villaggio e si confida che proprio dai filmati si possa recuperare qualche frame utile a capire cosa sia realmente accaduto. Saranno incrociate, inoltre, le varie testimonianze.

La dodicenne è ritornata in ospedale per continuare il suo percorso di assistenza nella cosiddetta “stanza rosa” assieme agli psicologi di un centro antiviolenza.

C’è un indagato

Il Corriere della Sera ha aggiunto ulteriori dettagli: la 12enne ha raccontato di aver subito in modo non consenziente un rapporto sessuale completo da parte di un componente dello staff di animazione del villaggio turistisco e di avere dolori nelle parti intime.

Il giovane animatore accusato dalla ragazzina avrebbe 17 anni: una volta ascoltato dagli investigatori avrebbe negato i fatti, affermando di non essere a conoscenza della vera età della giovane turista e parlando di “rapporto consensuale”. È indagato.