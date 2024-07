Turista calata in barella dai vigili del fuoco da 70 metri di altezza, era svenuta sul Duomo di Milano

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel tardo pomeriggio di sabato 20 luglio, una turista americana di 39 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco mentre si trovava sulle terrazze del Duomo di Milano. Colta da un malore e svenuta due volte, è stata calata in sicurezza da 70 metri di altezza con una barella “toboga” e trasportata al Policlinico di Milano.

La donna, originaria di Brooklyn, è stata colta da un malore ed è svenuta due volte.

La donna, originaria di Brooklyn, è stata colta da un malore ed è svenuta due volte. La turista non era in grado di scendere autonomamente dal monumento.

Fonte foto: ANSA video /Vigili del fuoco Turista tratta in salvo dai vigili del fuoco sul Duomo di Milano

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di soccorrere la turista in difficoltà, evitando conseguenze più gravi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale (SAF) dei vigili del fuoco di Milano sono giunti prontamente sul posto per aiutare la turista americana.

Per il salvataggio hanno utilizzato la barella “toboga”, progettata per manovre di soccorso alpino e in ambito metropolitano. Con questa hanno calato la donna dall’alto, riportandola a terra in sicurezza.

La turista, stabilizzata dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo, è stata successivamente trasportata al Policlinico di Milano per ricevere ulteriori cure.

Cosa ha causato il malore

Le terrazze del Duomo di Milano, uno dei luoghi più suggestivi della città, sono una meta ambita dai turisti.

Il gran caldo estivo può però rappresentare un rischio significativo, come dimostrato dall’incidente di sabato, ma anche da altri accaduti di recente.

Grazie alla prontezza dei soccorsi e all’efficacia delle procedure adottate dai vigili del fuoco, la situazione è stata gestita con successo e le terrazze sono rimaste chiuse per un tempo limitato.