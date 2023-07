Turista 52enne muore mentre fa immersione vicino Campobasso: la tragedia davanti alla famiglia, malore fatale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia nel Mare Adriatico nella mattina di domenica 30 luglio 2023 nella provincia di Campobasso, dove un turista 52enne originario di Foggia ha perso la vita mentre faceva immersione. L’uomo, colto forse da malore, è morto davanti gli occhi della famiglia che lo osservava dalla spiaggia.

L’ immersione e il dramma

Il dramma si è consumato nel mare antistante la costa di Termoli, in provincia di Campobasso, dove il 52enne si trovava in vacanza con la famiglia per qualche ora di relax. Ma da una giornata come un’altra è arrivato il triste epilogo.

Come riferito dai giornali locali, infatti, l’uomo si era immerso per perlustrare il mare nella zona con tanto di muta, ma non è più riemerso. Dopo alcune ore, infatti, la moglie e i familiari in spiaggia si sono preoccupati non vedendolo tornare sulla battigia e hanno lanciato l’allarme.

Fonte foto: Tuttocittà.it

A ripescare il 52enne sono stati dei villeggianti della zona che hanno riportato l’uomo sulla spiaggia consegnandolo alla cure del 118 intervenuto sul posto. Ma all’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Possibile un malore

Non è ancora chiaro cosa sia successo e cosa possa aver provocato la morte del 52enne foggiano, ma da anni residente a Campobasso. Una prima ipotesi, secondo quanto riferito dai giornali locali, sarebbe quella legata a un malore che avrebbe colto l’uomo nel bel mezzo dell’immersione.

Soltanto l’autopsia potrà dire di più, con la salma che è stata portata in obitorio ed è ora a disposizione della Procura di Larino, nella provincia di Campobasso.

Indagini sull’accaduto

Sul posto, oltre il 118, è intervenuta anche la Capitaneria di Porto di Termoli che ha avviato i primi accertamenti del caso per cercare di chiarire quanto accaduto.

Nelle prossime ore saranno sentiti i presenti per cercare di ricostruire le ore antecedenti alla tragedia e cosa sia successo al 52enne, con i familiari e la moglie della vittima che potranno essere d’aiuto. Al momento la donna è però in stato di choc, così come parenti e amici che si trovavano nel centro rivierasco per una giornata di relax trasformatasi in tragedia.