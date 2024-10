Turista 14enne mangia in un locale a Roma e muore per choc anafilattico, aperta indagine di polizia e Asl

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Va a cena in un locale, poco dopo si sente male e muore. È accaduto a Roma, dove una turista inglese di 14 anni in vacanza con la famiglia è morta per uno choc anafilattico dopo aver mangiato in un ristorante. Sul caso indagano la polizia e la Asl.

Turista 14enne muore dopo aver mangiato in un locale a Roma

Il tragico episodio è avvenuto nella serata di giovedì 24 ottobre a Roma, nel quartiere Gianicolense.

La ragazzina inglese era appena arrivata nella Capitale assieme alla famiglia per quella che sarebbe dovuta essere una spensierata settimana di vacanza.

Come riporta il Corriere della Sera, i turisti erano andati a cena in una pizzeria vicina al b&b in cui avevano affittato una stanza.

Ragazzina morta per choc anafilattico

Il tempo di rientrare in camera dopo aver mangiato e la ragazzina ha iniziato a sentirsi male, mostrando i segni tipici dello choc anafilattico.

Immediati i soccorsi, il personale del 118 intervenuto sul posto ha trasportato d’urgenza la 14enne al vicino ospedale San Camillo, ma non c’è stato niente da fare.

Sotto choc i genitori della giovane, il padre ha accusato un malore ed è stato curato nello stesso pronto soccorso dove era appena spirata la figlia.

Le indagini

La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia sul corpo della 14enne.

L’esame servirà a chiarire le cause della morte, anche se ci sono pochi dubbi che si sia trattato di uno choc anafilattico: la ragazzina è allergica alle arachidi.

Sul caso indaga la polizia, con gli agenti del Commissariato di Monteverde che hanno già ascoltato i titolari del locale dove la famiglia ha cenato.

La Asl Roma 3 ha avviato le verifiche nella pizzeria e i controlli sulla presenza delle liste di allergeni nel locale. L’ipotesi prevalente è che tracce di arachidi fossero nel dolce consumato a fine cena.