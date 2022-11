Turicchi presidente di Ita Airways al posto di Altavilla, Lazzerini resta amministratore delegato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Antonino Turicchi è il nuovo presidente di Ita Airways e prende il posto di Alfredo Altavilla. Il nuovo consiglio d’amministrazione di Ita è composto ora dal presidente Turicchi, dall’amministratore delegato Fabio Lazzerini (il solo membro rimasto del cda precedente) e dai consiglieri Frances Ouseley, Gabriella Alemanno e Ugo Arrigo.

Il Ministero dell’Economia, socio unico di Ita Airway (il cui nome completo è Italia Trasporto Aereo Spa), ha così formalizzato l’azzeramento del vecchio cda a guida di Alfredo Altavilla, il quale aveva dato le dimissioni dopo la revoca delle deleghe.

Il consiglio d’amministrazione dell’ex Alitalia si snellisce passando da 9 a 5 membri.

Fonte foto: ANSA Antonino Turicchi, il nuovo presidente Ita Airways.

A Turicchi le deleghe di Altavilla

L’assemblea dei soci ha chiesto che il cda conceda a Turicchi tutte le deleghe del suo predecessore Alfredo Altavilla, ad eccezione della gestione del personale.

A Turicchi vanno deleghe di peso: le operazioni strategiche volte alla privatizzazione, l’area legale, quella finanziaria, i rapporti istituzionali e la comunicazione.

La privatizzazione di Ita Airway

Con la delega alle strategie, spetta ad Antonino Turicchi gestire la privatizzazione di Ita. Attualmente sul tavolo ci sono due cordate: quella americana di Certares e quella di Lufthansa e Msc.

Chi è Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways

Antonino Turicchi ha una laurea in Economia e commercio presso l’Università La Sapienza di Roma e due master: uno in Economia e uno in Finanza Internazionale e Commercio Estero.

La sua carriera inizia nel 1994 come funzionario del Ministero del Tesoro e dove nel 1999 viene promosso dirigente. Nel suo curriculum anche un ruolo di vertice presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Dal 2009 al 2011 è stato Direttore esecutivo del Comune di Roma. Dal 2011 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Country president per l’Italia del Gruppo Alstom.

È stato anche membro del cda di Alitalia e dirigente presso il Ministero dell’Economia.

Nel suo cv anche un posto nel consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia e di Leonardo, oltre a numerosi altri incarichi di vertice presso importanti realtà.

Incontro con i sindacati

Lo step successivo ora è l’incontro fra i vertici di Ita Airways e le parti sociali. Sul tavolo questioni spinose.

In primis, l’adeguamento del numero dei dipendenti al crescente aumento dei voli aerei con l’alleggerimento della pandemia, ovvero il richiamo dei lavoratori in cassa integrazione e nuove assunzioni.

Ma non solo: si parlerà anche del piano industriale e dell’adeguamento salariale.