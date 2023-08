Turbolenza sul volo diretto a Palma di Maiorca, panico e lacrime tra i passeggeri: le immagini sull’aereo

Terrore e panico: questi sembrano essere i sentimenti che hanno colpito per diversi minuti i passeggeri di un volto diretto a Palma di Maiorca, che ha attraversato una forte turbolenza, facendo scattare nelle persone a bordo la paura che da un momento all’altro l’aereo sarebbe potuto precipitare.

L’aereo nella violenta tempesta

Minuti di puro terrore, quelli vissuti dai passeggeri di un aereo che, nella mattinata di domenica 28 agosto, è partito dall’aeroporto spagnolo di Alicante diretto verso le Baleari, a Palma di Maiorca.

La bellissima isola però, proprio nel fine settimana è stata colpita da forti venti e piogge sferzanti, che ha creato importanti disagi sia ai turisti presenti nei vari resort sparsi per l’arcipelago, sia ai mezzi di trasporto in movimento nelle zone limitrofe.

Turbulencias en un avión causan pánico en los pasajeros Un vuelo a Mallorca se convirtió en una pesadilla cuando atravesó una tormenta y el avión experimentó fuertes movimientos pic.twitter.com/CBPFyVPS5F — Sepa Más (@Sepa_mass) August 28, 2023

I video girati a bordo del volo diretto a Palma di Maiorca, mentre attraversava una tempesta con raffiche di vento che hanno raggiunto i 130 km/h

Tra questi, anche il volo di linea pieno di turisti, che si sono improvvisamente ritrovati nel bel mezzo di una tempesta, con raffiche di vento che raggiungevano i 130 chilometri orari e che rendevano impossibile l’atterraggio.

Il panico a bordo

A documentare quanto accaduto è stata Estela Orts, attrice, ballerina e ginnasta spagnola, conosciuta da molti per l’interpretazione del ruolo di Capitan Scarlet nello show “Pirates Adventure” di Magaluf, cittadina balneare dell’arcipelago nella quale si può assistere allo show, un rinomato spettacolo acrobatico di livello mondiale.

Durante la turbolenza, la giovane è riuscita a riprendere con il proprio smartphone quanto stava accadendo nell’aereo, pubblicando poi tutto sui propri social una volta tornata saldamente a terra.

Video nei quali è possibile sentire persone piangere e urlare, in preda al terrore e alla paura di precipitare. E la stessa Orts, sui suoi canali social, ha descritto così quei minuti terribili: “Avevo già scritto ai miei familiari (che erano un po’ spaventati), perché avevano visto la bufera al telegiornale. Poi l’aereo ha cominciato a cadere. Persone e bambini urlavano, vomitavano, io non potevo fare a meno di piangere. Non so quanto è durato quel momento, ma è sembrato stato eterno”.

Le parole di Estela Orts

Raggiunta dal Mirror, la danzatrice spagnola ha raccontato la sua esperienza: “Quando ho sentito che stavamo cadendo bruscamente, ho cominciato ad avere un attacco di ansia, mi tremavano le gambe e le mani, era una situazione che non potevo controllare, non spettava a me salvarmi e si è creata ancora più ansia”.

Il pilota poi è riuscita a riprendere in mano la situazione e a stabilizzare l’aereo, senza però poter atterrare a Maiorca perché “era impossibile scendere. All’improvviso abbiamo smesso di vedere l’isola e abbiamo iniziato a salire. Il pilota ha deciso che l’opzione migliore era tornare ad Alicante”.

I passeggeri e la crew sono riusciti a tirare un sospiro di sollievo solo una volta rimesso piede a terra, così come affermato da Estela Orts: “Adesso sono più tranquilla. Oggi sono nata di nuovo. Spero che il pilota dell’aereo legga questo: Grazie, grazie per quello che hai fatto oggi, non dovevi chiederci scusa, i minuti si trascinavano ma alla fine è stato solo uno spavento”.