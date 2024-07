Tuffo dalle cascate del Golfarone a Villa Minozzo sull'Appennino, gravissimo un ragazzo di 24 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È gravissimo il giovane di 24 anni che si è tuffato dalle cascate del Golfarone, nel comune di Villa Minozzo, sull’Appennino reggiano. Dopo una caduta di diversi metri, il ragazzo ha riportato seri traumi nell’impatto con l’acqua. Ora è ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma.

Ferito dopo il tuffo dalle cascate

Il fatto è avvento nel pomeriggio di domenica 14 luglio. Secondo la ricostruzione il giovane, originario del Reggiano, avrebbe deciso di saltare dalle cascate del Golfarone, una bellezza naturalistica che prende vita dal torrente Secchiello e che sfocia in una piscina naturale.

Violentissimo l’impatto con l’acqua, che gli avrebbe provocato varie lesioni, fra cui traumi alla rachide cervicale e a una gamba.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la zona in cui si sono svolti i fatti.

Necessario l’elisoccorso

L’allarme è stato lanciato attorno alle 15:30. Il posto è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna, tra i quali erano presenti anche due medici.

Il 24enne è stato stabilizzato sul posto poi, data la gravità del suo stato, si è reso necessario il trasferimento con l’elisoccorso al più vicino ospedale. Il ferito è stato recuperato tramite il verricello.

Altri casi simili

Quello avvenuto nel pomeriggio del 14 luglio non è il primo caso di giovani che sfidano la sorte tuffandosi dalle cascate del Golfarone e riportando ferite più o meno gravi. Tutti i casi sono avvenuti nel periodo estivo, quando l’acqua nella conca naturale è più scarsa e quindi il salto è più pericoloso. In tutti i casi i feriti sono stati tratti in salvo con l’elisoccorso.

Nel 2022 un 24enne di Carpi si lanciò dal torrente Secchiello, ma calcolò male il salto e urtò contro la parete rocciosa, cadendo rovinosamente nella pozza sottostante. Fortunatamente riportò solo ferite di media entità.

Nel 2021 un bagnante di 23 anni di Bastiglia, in provincia di Modena, si infortunò urtando contro le rocce e riportando gravi traumi al torace. L’elisoccorso partì da Pavullo per trasportare il ferito all’ospedale Maggiore di Parma.

Nel 2016 un giovane straniero, che aveva raggiunto le cascate insieme a una compagnia di amici, si tuffò riportando seri traumi. Il ragazzo venne trasportato in urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.