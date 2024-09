Truppe di Israele entrano in Libano, via all'operazione via terra: spari di tank e blitz nei tunnel Hezbollah

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Diversi tank di Israele sono entrati in Libano, dando il via libera all’operazione via terra ampiamente paventata dal Paese mediorientale. Nel frattempo, raid aerei e massicci attacchi di artiglieria contro postazioni di Hezbollah sarebbero in corso nel villaggio di confine di Wazzani, vicino a Ghajar. “Ci hanno informato di una serie di operazioni – ha fatto sapere il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller durante una conferenza stampa -. Finora ci hanno detto che si tratta di operazioni limitate e focalizzate sulle infrastrutture di Hezbollah vicino al confine”.

Truppe di Israele entrano in Libano, al via l’operazione via terra

Al momento né l’esercito israeliano né alcuna istituzione ha confermato che sia in corso un’invasione di terra. Secondo diversi media internazionali, Benjamin Netanyahu avrebbe tenuto una riunione del gabinetto israeliano di sicurezza e sarebbe attualmente occupato nel suo ufficio nel quartier generale militare di Kirya, a Tel Aviv.

La notizia è stata tuttavia confermata dal quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui le truppe dell’Idf stanno sparando con carri armati e artiglieria nel sud del Paese. Secondo la tv israeliana Kan, non è chiaro “su quale fronte si stiano concentrando le operazioni”.

Fonte foto: ANSA Fumo a seguito di un attacco aereo israeliano nei pressi di Al Khiam, nel Libano meridionale

Nel frattempo, il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano ha chiesto – attraverso un messaggio sui social – ai residenti di lasciare le case nella zona controllata da Hezbollah nel sud di Beirut.

Come riferito dalla Cnn, l’esercito libanese aveva evacuato i posti di osservazione al confine meridionale con Israele e si era trasferito in caserme nei villaggi di confine.

Un funzionario militare aveva dichiarato all’Afp che le truppe stavavano “riposizionando e raggruppando le forze” al confine meridionale in seguito alle minacce di incursione israeliana.

Il commento della Casa Bianca

“Israele ha il diritto di difendersi da Hezbollah e dai gruppi sostenuti dall’Iran. Siamo in costante dialogo con gli israeliani sul modo migliore di procedere”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

“Naturalmente vogliamo vedere un cessate il fuoco – ha proseguito Jean-Pierre – Capiamo che lo scopo strategico è quello di assicurarsi che Hezbollah non possa mantenere la capacità di attaccare le comunità israeliane sul lato opposto del confine”.

Le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani

“La situazione è estremamente complicata“, ha commentato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, contattato in diretta da Tg2 Post.

“Ci sono combattimenti in corso – ha aggiunto il leader di FI, citando in particolare le zone nel sud del Paese e la capitale Beirut – per la massima garanzia è bene che i cittadini italiani se ne vadano dal Libano“.