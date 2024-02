Trump vince primarie in Sud Carolina e provoca Biden: "Gli dirò 'sei licenziato' a novembre". Haley non molla

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Altro importante successo nelle primarie repubblicane per Donald Trump, col tycoon che si impone su Nikki Haley anche in Carolina del Sud con un netto vantaggio sulla candidata “nemica”. Ennesima vittoria per Trump che ha anche lanciato un chiaro messaggio al presidente americano Joe Biden.

Trump vince anche in Carolina del Sud

Vittoria senza storia in Carolina del Sud per Donald Trump che col 60% delle preferenze si impone nelle primarie repubblicane per la quarta volta di fila. Un successo importante del tycoon che arriva in uno Stato in cui la candidata rivale, Nikki Haley, era stata una popolare governatrice.

Dopo Iowa, New Hampshire e Nevada, Trump corre forte e conquista anche la Carolina del Sud diventando, di fatto, il principale candidato alla corsa per la Casa Bianca. Anche se la sua rivale di arrendersi non ne ha intenzione.

Il messaggio a Biden

Consapevole di quello che potrebbe essere da qui a novembre, Trump non si tira indietro nell’essere provocatorio col suo rivale di sempre, Joe Biden.

Prima dello spoglio dei voti, infatti, il tycoon aveva rivolto l’ennesimo attacco verbale nei confronti dell’attuale presidente.

Ma subito dopo l’annuncio del successo, l’imprenditore ha mandato un chiaro messaggio: “A novembre guarderò dritto negli occhi di Joe Biden e gli dirò: sei licenziato“. Parole, quelle dette da Trump, che sottolineano la massima fiducia dell’ex presidente nella corsa al ritorno allo studio ovale.

Haley non molla e punta al super martedì

Per Haley si tratta di una sconfitta che brucia, maturata proprio nella Carolina del Sud di cui è stata governatrice e aggravata dal fatto che, fra i candidati repubblicani, nessuno ha mai perso le primarie nel suo Stato e poi vinto le elezioni.

Ma la candidata repubblicana non ha intenzione di mollare, perché “il 40% non è un gruppo così piccolo, ci sono importanti numeri di elettori alle primarie repubblicane che dicono di volere una alternativa”.

“Non abbandonerò la lotta quando c’è una maggioranza di americani che disapprovano sia Donald Trump che Joe Biden” ha detto Haley, che ora attende con fiducia il voto del 5 marzo, il cosiddetto “super martedì”.

Le prossime primarie, infatti, si svolgeranno contemporaneamente in Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e le Samoa americane.