Trump fuori controllo annuncia dazi al 200% su vini, champagne e alcolici dei Paesi Ue: mazzata all'Italia

Donald Trump fa tremare anche l’Italia. Il presidente Usa ha minacciato l’Unione Europea, annunciando che introdurrà dazi al 200% su vini, champagne e alcolici provenienti “dalla Francia e da altri Paesi rappresentati dall’Ue”. Trump ha scelto il suo social Truth per ufficializzare la sua ritorsione contro i dazi dell’Unione imposti sul whisky prodotto negli Stati Uniti. L’Italia, che negli Usa ha un importante partner in termini di export, potrebbe accusare il colpo.

L’annuncio di Donald Trump su Truth

Giovedì 13 marzo Donald Trump ha scelto Truth per annunciare la ritorsione commerciale nei confronti dell’Ue.

Queste le parole del presidente Usa: “L’Unione Europea, una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo, creata al solo scopo di sfruttare gli Stati Uniti, ha appena imposto una pesante tariffa del 50% sul whisky. Se questa tariffa non verrà immediatamente rimossa, gli Stati Uniti applicheranno a breve una tariffa del 200% su tutti i vini, champagne e prodotti alcolici provenienti dalla Francia e dagli altri Paesi rappresentati dall’UE. Questo sarà un grande vantaggio per le aziende vinicole e di champagne negli Stati Uniti”

Poi se l’è presa con il Wall Street Journal, dicendo che “non ha idea di cosa stia facendo o dicendo. È controllato dal pensiero inquinato dell’Unione Europea, che è stata creata con l’obiettivo principale di fregare gli Stati Uniti d’America. Il loro (WSJ!) modo di pensare è antiquato e debole, ed è molto dannoso per gli USA. Ma non temete, vinceremo su tutto! I prezzi delle uova sono in calo, il petrolio è in calo, i tassi di interesse sono in calo e il denaro derivante dai dazi sta affluendo negli Stati Uniti. L’unica cosa di cui dovete avere paura è la paura stessa!”.

Infine, l’attacco al mondo intero: “Gli Stati Uniti non hanno il libero scambio. Abbiamo uno scambio stupido. L’intero mondo ci sta DERUBANDO!”

La risposta di Tajani, ministro degli ESteri

La reazione dell’Italia, a caldo, è quella di Antonio Tajani.

Il ministro degli Esteri, nonché vicepremier, parlando con i giornalisti al G7 Esteri di Charlevoix ha dichiarato che al segretario di Stato Usa, Marco Rubio, “dirò soltanto che una guerra commerciale non conviene a nessuno. Sono altresì convinto che l’Italia può importare di più dagli Stati Uniti, può investire di più in Usa e un import maggiore e maggiori investimenti italiani potrebbero essere anche uno scudo per tutelare le nostre esportazioni in quel Paese”.

Quanto vino e alcol esporta l’Italia negli Usa e cosa rischia con i dazi al 200%

Alcuni mesi fa l’Unione italiana vini (Uiv) ha diffuso alcune stime relative all’export negli Usa.

Secondo le analisi dell’Osservatorio Uiv, ipotetici dazi al 20% determinerebbero una perdita delle vendite di 330 milioni di euro nel 2025: coi dazi al 200% la situazione diventerebbe catastrofica.

Il 2024 si è chiuso con un valore delle spedizioni in Usa di oltre 1,9 miliardi di euro, il 24% dell’export del vino italiano nel mondo: una quota più che doppia se confrontata sul totale delle merci italiane dirette all’estero (11%).

La Francia alza la voce

L’altro grande paese che fa dell’export del vino la sua forza è la Francia.

Il ministro per il Commercio Estero, Laurent saint-Martin, in un messaggio pubblicato sul suo profilo X, si è scagliato contro l”’escalation” di Donald Trump in questa ”guerra commerciale che ha scelto di dichiarare”, preannunciando che “non cederemo mai alle minacce e proteggeremo le nostre filiere”, aggiungendo che la Francia resta “determinata a replicare”.