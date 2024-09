Trump dice no al terzo dibattito tv con Kamala Harris, il perché del rifiuto e la reazione nei sondaggi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump ha annunciato tramite il suo social network Truth che non parteciperà a un terzo dibattito con la vicepresidente Kamala Harris. Dopo aver già affrontato Harris in un confronto televisivo e il presidente Joe Biden in precedenza, Trump ha dichiarato di non vedere la necessità di un ulteriore incontro.

Cosa ha scritto Trump su Truth

In un lungo post su Truth Social, Donald Trump ha spiegato i motivi del suo rifiuto: “Quando un pugile perde un combattimento, le prime parole che escono dalla sua bocca sono: ‘VOGLIO UNA RIVINCITA'”.

E prosegue: “I sondaggi mostrano chiaramente che ho vinto il dibattito contro Kamala Harris, la candidata della sinistra radicale e lei ha immediatamente chiesto un secondo dibattito”. Poi ha criticato duramente Harris e Biden per la gestione del paese, accusandoli di aver causato problemi economici e sociali, tra cui l’aumento dell’inflazione e l’immigrazione incontrollata.

Fonte foto: ANSA Trump e Harris durante il dibattito in tv

Infine, ha concluso ribadendo che “non ci sarà un terzo dibattito”, attaccando Harris per non essersi presentata ai dibattiti organizzati da Fox, NBC e CBS.

La reazione nei sondaggi

La decisione di Trump di non partecipare a un nuovo confronto con Harris sembra avere avuto conseguenze anche nei sondaggi.

Secondo una rilevazione Reuters-Ipsos, Harris è ora in vantaggio di cinque punti percentuali su Trump, con il 47% delle preferenze contro il 42% dell’ex presidente. Il distacco è cresciuto rispetto all’ultima rilevazione di agosto, che vedeva un vantaggio di soli quattro punti.

Il 53% degli intervistati ritiene che Harris abbia vinto l’ultimo dibattito televisivo, mentre solo il 24% ha indicato Trump come vincitore. Inoltre, la campagna di Harris ha raccolto 47 milioni di dollari nelle 24 ore successive al dibattito, un chiaro segnale di sostegno da parte dei suoi sostenitori.

Campagna di Trump: “Kamala odia i gatti”

In una mossa inusuale, la campagna di Trump ha virato su una strategia comunicativa più leggera, accusando Kamala Harris di odiare i gatti. Meme e immagini generate dall’intelligenza artificiale sono apparsi sui social, raffigurando gatti con messaggi come “Non lasciare che mi mangino, vota Trump” e “Kamala mi odia”.

La campagna si collega a un controverso commento fatto da Trump durante il dibattito, in cui affermava che in Ohio si verificano rapimenti di gattini e cani da parte di immigrati haitiani.

Nonostante il moderatore David Muir abbia smentito la storia, Trump non ha ritrattato le sue parole, alimentando ulteriormente la narrativa social.