Si è tenuto nella notte italiana, tra giovedì 27 giugno e venerdì 28 giugno, il primo dibattito in tv tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Joe Biden. Quest’ultimo non ha brillato, con una performance indebolita dalla sua voce affaticata e roca che ha subito messo in allarme i democratici. Il tycoon, dal canto suo, ha mostrato il suo carattere combattivo, eludendo molte domande e lanciando numerose dichiarazioni fuorvianti, se non del tutto false.

Primo dibattito in tv tra Trump e Biden

In questo primo faccia a faccia, Donald Trump e Joe Biden si sono scontrati su temi come l’inflazione, le tasse, l’aborto, l’immigrazione e la guerra in Ucraina.

Non sono mancati i riferimenti al caso dei pagamenti illeciti a Stormy Daniels da parte di Trump. "Hai fatto sesso con una pornostar mentre tua moglie era incinta, hai la morale di un gatto randagio", accusa Biden. E il tycoon si difende: "Non ho fatto sesso con una pornostar".

Più avanti nel dibattito, Biden ha attaccato Trump su alcune affermazioni risalenti al 2020: "Ha detto che i veterani americani morti in guerra erano degli sfigati e dei perdenti. Mio figlio è stato in Iraq e non era né sfigato né perdente. Tu sei un perdente e uno sfigato".

Momenti di tensione anche durante le domande su Israele. L’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato Joe Biden di comportarsi "come un palestinese, anche se non piaci nemmeno a loro perché sei debole".

Il raffreddore di Biden e il panico dei democratici

Il primo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, in corsa per la Casa Bianca, ha lasciato i democratici preoccupati e molti osservatori scossi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, David Axelrod, noto consulente politico del partito, ha definito l’evento un vero e proprio "choc", mentre Van Jones della CNN ha espresso dolore nel vedere Biden in difficoltà.

Timori palpabili anche nelle parole di John King, sempre della CNN, che ha riportato un crescente allarme tra i circoli democratici a seguito della prestazione del presidente.

Biden, entrato in scena per primo su invito dei moderatori Dana Bash e Jake Tapper, è apparso subito in difficoltà: voce roca e fioca, segni evidenti di un malessere che ha compromesso la sua performance. Questa indisposizione, ha rivelato a metà dibattito la sua campagna elettorale, è dipesa da un raffreddore.

Le dichiarazioni false di Trump

Dall’altro lato, Donald Trump ha mostrato il suo consueto spirito combattivo, risultando più incisivo del suo avversario, anche se molte delle sue affermazioni erano imprecise o fuorvianti.

Su alcune domande si è mostrato piuttosto schivo, reiterando anche diverse dichiarazioni infondate sulle elezioni del 2020 e sui propri tentativi di ribaltarne l’esito,

Inoltre, di fronte alle difficoltà di Biden, non si è risparmiato qualche provocazione. "Non ho capito nulla di quello che ha detto alla fine e penso che non lo sappia neanche lui", ha affermato il tycoon dopo una risposta poco chiara del Presidente sul tema dell’immigrazione.