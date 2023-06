Truffata Laura Efrikian ex moglie di Gianni Morandi: si spaccia per il nipote al telefono, rubati 5 mila euro

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Laura Efrikiain truffata. La ex moglie di Gianni Morandi è caduta in una trappola molto diffusa per estorcere denaro agli anziani. Un ragazzo si è finto suo nipote al telefono per poi far consegnare 5.000 euro a un suo complice. I vicini, insospettiti, hanno fotografato uno dei truffatori.

La truffa del finto nipote

La ex moglie di Gianni Morandi Laura Efrikian, di 83 anni, è caduta in una comune truffa telefonica per anziani in cui i malviventi si fingono nipoti delle vittime per estorcere loro dei soldi.

Un uomo con la voce camuffata artificialmente perché suonasse come quella del nipote Jacopo, ha chiesto aiuto alla donna dicendo che suo padre era finito nei guai.

Fonte foto: ANSA Gianni Morandi, ex marito di Laura Efrikian

Un bonifico che serviva a pagare un costoso macchinario che aveva acquistato non era mai arrivato, e i fornitori erano furiosi e minacciavano di portare Marco, figlio di Laura Efrikiain, dai carabinieri per denunciarlo.

La donna ha anche pensato di chiamare la segretaria del figlio per consultarsi con lei sul da farsi, ma la linea era sempre occupata. I malviventi l’avevano chiamata proprio per evitare questa possibilità.

Quanti soldi sono stati sottratti

Laura Efrikiain si convince così a dare retta al falso nipote, dopo aver anche parlato con i presunti creditori del figlio. Raccoglie i contanti che ha in casa, circa 5.000 euro, e avvisa i truffatori.

Il malvivente che si fingeva parente della donna reagisce male, deluso dalla cifra ritenuta troppo bassa. Chiede se Efrikiain può aggiungere oro o gioielli, ma la ex moglie di Gianni Morandi non ne ha in casa.

La consegna del denaro e le foto dei vicini

Poco dopo si presenta alla sua porta un ragazzo per riscuotere la cifra pattuita. I vicini però si insospettiscono di quanto stia accadendo, e fotografano la transazione.

Passati pochi minuti squilla il telefono proprio dei vicini. Dall’altro lato una voce si presenta come un agente dei carabinieri, che dice che le forze dell’ordine hanno preso i truffatori che avevano estorto denaro a Laura Efrikiain.

Non è così, sono ancora una volta i malviventi. Una tecnica utilizzata per far perdere tempo alle vittime e ritardare l’intervento delle forze dell’ordine.