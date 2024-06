Truffa via sms, "comunicazione urgente di uffici socio assistenziali": il numero da richiamare svuota il conto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Attenzione agli sms. Aumentano le segnalazioni di una truffa legata a un messaggio proveniente da un numero di cellulare e il testo che invita a contattare degli uffici per una presunta “comunicazione socio-assistenziale urgente“. La trappola telefonica prosciuga il credito in pochi istanti.

La truffa via sms su una presunta comunicazione socio-assistenziale urgente

L’sms in questione invita a contattare il numero 8938939911 per “una comunicazione socio-assistenziale che le riguarda” (il refuso grammaticale è presente nel messaggio), come spiegato sul sito cittadinanzasocialenews.it.

La comunicazione dovrebbe far scattare immediatamente un campanello d’allarme nel ricevente, in quanto l’Inps e gli altri enti non sono soliti inviare comunicazioni così generiche e poco chiare.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il messaggio invita a contattare il numero 8938939911 per “una comunicazione socio-assistenziale”

Le segnalazioni

Facendo una rapida ricerca su internet risulta chiaro che si tratta di una truffa diffusa.

Come riportato dal sito specializzato tellows.it:

“Il numero +3908938939911 è stato segnalato come potenziale truffa basata su vari commenti ricevuti. Gli utenti riferiscono di aver ricevuto SMS sospetti che chiedono di contattare questo numero per ‘una comunicazione socio assistenziale’. Molti ritengono che sia una truffa telefonica, con l’intenzione di svuotare il credito della SIM dell’utente chiamante“

I precedenti

La truffa in esame circola da moltissimi anni.

Nel tempo l’oggetto del messaggio è cambiato, passando da un vocale lasciato in segreteria a una comunicazione di servizio pubblico.

Il consiglio è di stare sempre all’erta e di non lasciarsi mai fuorviare da comunicazioni provenienti da mittenti sconosciuti.