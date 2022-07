Truffa del balletto a Milano, derubano un turista danzando in strada: il bottino è un orologio da 11 mila euro

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Brutta esperienza italiana per un turista inglese di 42 anni che, durante la notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio, intorno alle 2, è stato rapinato a Milano. A sorprendere anche gli investigatori sono state le modalità con cui l’uomo è stato privati dei suoi averi.

Tentano di vendergli la droga, poi decidono di rapinarlo

L’episodio è avvenuto in via Alessio di Tocqueville, a pochi passi da corso Como, nota zona dei locali e della movida meneghina non distante dal centro.

L’uomo ha riferito di essere stato avvicinato da tre ragazzi di origine nordafricana che avrebbero tentato di vendergli della droga.

Fonte foto: Tuttocittò Il luogo della truffa con rapina indicato sulla mappa.

L’inglese non avrebbe accettato l’offerta, e avrebbe tentato di continuare per la propria strada. Ma sarebbe stato fermato nuovamente dal gruppo.

Balletto in strada a Milano per derubare un turista inglese

I giovani gli avrebbero fatto una proposta molto particolare, ovvero quella di unirsi a loro per fare una sorta di balletto rituale.

Complici, forse, l’alcol e la voglia di conoscere la cultura locale, il turista ha accettato di buon grado, facendosi coinvolgere nella danza.

Così i quattro avrebbero formato un cerchio, tenendosi per mano e ballando in mezzo alla strada per alcuni minuti. Quelli necessari per derubare l’uomo.

Rubato un orologio Rolex del valore di circa 11 mila euro

Molto dopo il termine del balletto, infatti, il 42enne si è reso conto di non avere più al polso il suo orologio, un Rolex del valore di circa 11 mila euro.

Una volta realizzata la perdita, l’ha subito ricollegata al gruppetto di danzatori improvvisati, e ha così allertato le autorità. All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, però, i giovani si erano già dileguati.

Via alle indagini per cercare i delinquenti: come difendersi

Serviranno ulteriori indagini per chiarire i contorni della vicenda e verificare l’identità e l’effettiva responsabilità dei tre giovani nella truffa con rapina.

Il consiglio per difendersi dai malintenzionati è quello di evitare di girare da soli nelle zone più trafficate della movida, a tarda notte.

E non dare confidenza agli estranei, specie quelli che si presentano subito come delinquenti, come gli spacciatori che hanno derubato l’inglese.

Un buon modo per tutelarsi, in situazioni di pericolo, può essere quello di inviare la propria posizione a un amico o un familiare e chiedergli di avvertire le autorità.