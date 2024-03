Truffa dei cani regalati ai vip in cambio di un video: tra le vittime Federica Pellegrini e Francesco Totti

La truffa dei cani regalati ai vip in cambio di un video è finita al centro di un servizio di ‘Fuori dal coro’, trasmissione di Rete 4. Tra i vip spiccano i nomi di Federica Pellegrini, Francesco Totti, Carlo Ancelotti e Anna Tatangelo. Nel servizio è stato spiegato che si regalavano cuccioli ai vip e in cambio si chiedeva un video da pubblicare sui social. Molte persone hanno comprato un cucciolo dopo aver visto un video dei vip. Il problema, però, è che si trattava di cuccioli importati illegalmente e malati.

Il marito di una degli indagati, ai microfoni della trasmissione, ha dichiarato: “Noi non sappiamo un c….. Siamo stati messi dentro e basta. Dovete andare via subito. Io non vi voglio più vedere”. Al telefono, un altro indagato, che vive in Madagascar, ha detto: “Io non so di essere indagato, non ho ricevuto alcuna carta. Smettiamola con queste cazz..e“. A quel punto la giornalista è intervenuta: “Ma come caz…e? io ho sotto mano l’ordinanza del Tribunale di Ravenna per il delitto dell’articolo 416 del Codice Penale, associazione a delinquere“. La replica dell’interlocutore: “Eh gli dica che mi vengano a prendere qua in Madagascar, non me ne fot.e un c….o”.

Una delle vittime ha raccontato alla cronista: “Sono arrivata a loro tramite Instagram e Facebook. Ho pagato 1700 euro e dopo ne ho spesi 15 mila per tenerla in vita”. La vittima ha confermato che il cane era malato ed era stato venduto come “di razza”, anche se non lo era.