Trovato un cadavere con un foro nel cranio nel porto di Margherita di Savoia: indagini in corso

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è affiorato, questa mattina, nelle acque del porto di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il ritrovamento è stato effettuato da alcuni ragazzi che stavano passeggiando nel tratto del porto in cui sfocia il canale. Il cadavere è stato recuperato: presentava un foro nel cranio. Dettaglio, ovviamente, che fa pensare a una morte violenta.

Dove è stato trovato il cadavere

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di domenica 23 aprile. A notare il corpo sono stati alcuni ragazzi che, approfittando della giornata di sole, stavano passeggiando nella zona del porto di Margherita di Savoia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le indagini sono affidate ai militari, coordinati dalla Procura di Foggia.

Il corpo è stato trovato a Margherita di Savoia

Le indagini per risalire all’identità e alle cause della morte

Oltre ai carabinieri e ai vigli del fuoco, che hanno provveduto a recuperare il corpo, sul posto è arrivato anche il medico legale dell’istituto di medicina legale di Foggia.

Dal primo esame effettuato dal medico è emersa la presenza di un foro sul cranio, presumibilmente provocato da un’arma da fuoco. Gli accertamenti di natura medico-legale che verranno effettuati nei prossimi giorni saranno utili a fare luce sulle cause del decesso.

Tuttavia lo stato del corpo, in avanzato stato di decomposizione, non facilita il lavoro degli inquirenti. Per risalire all’identità verranno utilizzati i database delle persone scomparse negli ultimi mesi in zona.