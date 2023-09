Trovato privo di sensi a letto a Besana Brianza dopo la serata con gli amici: morto 18enne, trovato dal papà

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dramma a Besana in Brianza, in provincia di Monza, dove un giovane di 18 anni è stato trovato privo di vita nel suo letto. Il ragazzo, che aveva passato la serata con gli amici, è stato rivenuto privo di sensi dal papà che ha lanciato l’allarme, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Morto 18enne

La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre 2023 nel Brianzolo, con una famiglia sconvolta per la morte del giovane figlio 18enne trovato privo di vita nel proprio letto. Il giovane è stato trovato privo di sensi dal papà nella mattina di venerdì 1 settembre quando purtroppo per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Inerme sul letto, il 18enne è stato notato dal padre mentre rincasava. Una situazione che ha fatto risuonare il campanello d’allarme per il genitore che controllando il figlio si è accordo che qualcosa non andava. Immediata la chiamata al 118 che però, una volta arrivato sul posto, nonostante ogni tentativo di rianimarlo non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

La serata con gli amici

Secondo quanto emerso, il 18enne aveva passato la serata in compagnia di qualche amico. Nessun eccesso o problemi erano stati segnalati dai coetanei del ragazzo che sono stati avvertiti della morte dell’amico cadendo nello sconforto più totale.

Si stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita del 18enne ascoltando anche gli amici che avevano trascorso la serata con lui e adesso non si danno pace.

Chiesta l’autopsia

A un primo esame superficiale, sembra che le cause della morte del giovane possano essere naturali. Il cuore del ragazzo, infatti, avrebbe smesso di battere nella notte, proprio mentre stava dormendo.

Potrebbe quindi essere stata una morte improvvisa, ma soltanto l’esame autoptico disposto dal medico legale potrà dire qualcosa in più su questo decesso che ha sconvolto Besana Brianza. Dopo l’autopsia la salma sarà restituita ai famigliari per la celebrazione delle esequie e l’ultimo saluto.