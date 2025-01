Trovato morto Massimo Raffi, la guardia giurata scomparsa da Montelibretti a Capodanno: ipotesi suicidio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I carabinieri hanno ritrovato il cadavere di Massimo Raffi, la guardia giurata scomparsa a Capodanno dal comune di Montelibretti, nella campagna romana. Il corpo si trovava nell’auto dell’uomo, ferma in un parcheggio non lontano da dove era stato visto per l’ultima volta. Gli investigatori stanno seguendo la pista del suicidio.

Ritrovato il corpo di Massimo Raffi

Nel pomeriggio del 4 gennaio i carabinieri hanno ritrovato il corpo di Massimo Raffi, la guardia giurata scomparsa durante la notte di Capodanno dalla propria abitazione a Montelibretti, nelle campagne poco fuori Roma.

Secondo quanto riporta il sito internet del quotidiano Il Messaggero, il cadavere si trovava nell’Audi A4 nera dell’uomo, ferma in un parcheggio pubblico nel comune di Montelibretti. Al momento gli investigatori stanno avvalorando la pista del suicidio.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Montelibretti, il comune da dove è scomparso e dove è stato ritrovato Massimo Raffi

Stando a quanto trapelato anche da alcune dichiarazioni degli amici di Raffi, l’uomo stava infatti passando un periodo complicato, circostanza che aveva fatto pensare anche a un allontanamento volontario.

La sparizione a Capodanno

Massimo Raffi era scomparso da Montelibretti, il comune in cui abitava, nella giornata del 1 gennaio 2025. Aveva 42 anni e faceva la guardia giurata, oltre a essere anche un conosciuto sindacalista.

L’uomo aveva lasciato casa a bordo della propria Audi A4 ed era stato visto per l’ultima volta nella zona di Torrevecchia. Per i quattro giorni successivi però il suo telefono è sempre risultato staccato.

Proprio per la sua fama all’interno della categoria, decine di guardie giurate in tutta Italia avevano iniziato ad aiutare nelle ricerche, insieme alle autorità e agli amici. Questi ultimi avevano lanciato un appello all’uomo, dopo alcuni giorni dalla sua sparizione, perché ritornasse a casa.

L’attività da sindacalista

La scomparsa di Raffi aveva causato sgomento in tutta la categoria delle guardie giurate, dato che l’uomo era un conosciutissimo sindacalista del Sav, il sindacato autonomo di vigilanza, di cui era segretario generale.

Raffi era anche presidente dell’Associazione Guardie Riunite d’Italia ed era una figura rispettata e di riferimento nel mondo sindacale di questa categoria.