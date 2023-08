Trovato morto Marzio Pino Papes nella sua casa al Nevegal vicino Belluno: personaggio noto fra musica e tv

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Era noto a tutti come Pino, Marzio Papes: figura poliedrica e conosciutissima nel Bellunese, è scomparso a 59 anni nell’appartamento di Nevegal, lasciando la comunità locale in lutto. Papes era un personaggio celebre in zona: appassionato di rugby e con un passato nella musica, aveva avuto esperienze nelle tv locali e anche una curiosa “corsa” alla posizione di sindaco. Viveva da solo: il malore che lo ha colpito gli è stato fatale, senza possibilità di chiedere aiuto.

Chi era Marzio Pino Papes

Marzio “Pino” Papes era uomo dalle molteplici passioni. È stato trovato morto mercoledì 23 agosto nell’appartamento di Nevegal, lasciando la città senza parole.

A 59 anni, ha fatto l’ultimo viaggio, rimasto vittima di un malore improvviso che ha sconvolto tutti. La sua presenza era quella di un pilastro nel settore del rugby e della musica locale.

Fonte foto: Tuttocittà Marzio Pino Papas viveva da solo in un appartamento al Nevegal, frazione di Belluno

Il ritrovamento

L’assenza di rispota a una chiamata al cellulare ha sollevato preoccupazioni, e così è stato che il padrone di casa ha fatto la terribile scoperta.

Entrando nell’appartamento, si è trovato di fronte a una realtà sconvolgente: Pino era senza vita nella sua camera da letto. Era stato un male improvviso a spegnere la sua vitalità, forse durante la notte tra lunedì e martedì.

Non c’era stato modo per lui di chiedere aiuto, di far sapere agli altri che stava male. La tragica scoperta ha scosso tutti, lasciando la comunità senza parole.

La storia di Pino Papes

Pino, come tutti lo conoscevano, aveva un bagaglio di storie e passioni che lo rendevano unico. Nel mondo del rugby, era una presenza iconica, un giocatore che metteva il cuore in ogni partita. Conosciuto come un eterno ragazzo di compagnia, mostrava la sua serietà sul campo da gioco, soprattutto quando si trattava di pallone ovale.

Nel suo ruolo di trequarti ha dato il massimo, facendo il suo esordio in serie B nella stagione 1983/84. L’allenatore Adriano Bee e il presidente Celeste Bortoluzzi lo avevano visto brillare, ma la sua influenza andava oltre il campo da gioco.

Pino, la ska e la tv

La musica era un’altra delle sue passioni. Come cantante del gruppo di ska “Wongole”, aveva contribuito a fare la storia della scena musicale bellunese. Era un uomo che metteva anima e passione in tutto ciò che faceva, lasciando il segno ovunque andasse.

La sua versatilità lo ha reso un personaggio televisivo amato, apparendo nella vivace compagnia di “Flaccido Sport“. La sua personalità coinvolgente era contagiosa, e le sue apparizioni televisive sono rimaste impresse nella memoria di molti.

Pino sindaco

Una delle sue avventure più curiose è stata la candidatura a sindaco con lo slogan “Sostieni il Pino“. La sua iniziativa aveva catturato l’attenzione e la firma di molti bellunesi, dimostrando quanto fosse amato e rispettato.

La sua improvvisa scomparsa ha gettato un velo di tristezza sulla città, lasciando tutti in attesa dei dettagli dei suoi funerali per dargli l’ultimo commosso saluto.