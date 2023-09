Trovato morto l'escursionista disperso vicino Lucca in Garfagnana: non rispondeva al telefono da ore

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È stato ritrovato morto l’escursionista disperso di cui si erano perse le tracce. Dopo ore senza notizie telefoniche, il corpo dell’uomo di 30 di anni di nazionalità svizzera è stato ritrovato in uno strapiombo di 300-400 metri nella zona di Canal Strimpello. Si tratta di un’alta valle della Garfagnana, in provincia di Lucca in Toscana.

Il ritrovamento

Il corpo senza vita del 30enne di origine svizzera, disperso da ieri sera, è stato ritrovato in uno strapiombo di 300-400 metri nella zona di Canal Strimpello nella Garfagnana.

I soccorsi erano scattati nella serata, quando l’escursionista non era rientrato nell’agriturismo dove soggiornava. L’uomo era partito intorno alle 6:30 del mattino da Piazza, nel Comune di Gallicano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Zona della Garfagnana, in provincia di Lucca, dove è stato ritrovato il corpo del 33enne svizzero

I soccorsi

Nella serata, dopo il mancato rientro dell’escursionista, è iniziato un giro di chiamate per capire dove fosse finito. L’uomo aveva lasciato detto che aveva intenzione di arrivare sul Monte Forato, passando per il Paese di Trassilico.

L’escursionista però non ha risposto a nessuna chiamata (il telefono suonava a vuoto) e verso sera sono quindi partire le ricerche. I Vigili del Fuoco di Lucca e il Sast sono stati allertati. Dopo lunghe ore di ricerca nella notte però, solo nella mattinata di oggi il corpo senza vita dell’uomo di 30enne è stato ritrovato in fondo a una scarpata profonda.

Incidenti in montagna

Durante l’estate il numero di escursionisti in montagna aumenta. Spesso, anche in caso di esperti, i rischi della montagna sono tanti da portare a incidenti gravi, fino alla morte. Così è accaduto all’escursionista svizzero, esperto, che si è ritrovato ad affrontare un percorso impervio.

Recentemente anche un escursionista esperto, un alpinista soccorritore del Cnsas (Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia) ha perso la vita sulla parete Nord della Presolana.