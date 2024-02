Trovato morto il marito di Sara Buratin uccisa a Bovolenta vicino Padova: il corpo nell'auto dentro un fiume

È stato trovato morto il marito di Sara Buratin, la 41enne uccisa a coltellate a Bovolenta (Padova) il cui corpo è stato rinvenuto dalla madre martedì 27 febbraio in un cortile della loro abitazione. Secondo le prime indiscrezioni Alberto Pittarello, 39 anni, sarebbe stato trovato all’interno della sua auto nelle acque del fiume Bacchiglione. Le indagini per ricostruire la vicenda sono in corso.

Donna uccisa a coltellate, trovato morto il marito

Come riporta l’edizione veneta del ‘Corriere della Sera’, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di SaraBuratin gli investigatori avevano rinvenuto tracce di pneumatici in località Ca’ Molin, sull’argine destro del Becchiglione.

All’interno delle acque, scrive ‘Il Gazzettino’ e conferma ‘RaiNews’, è stato rinvenuto il corpo del marito Alberto Pittarello dentro la sua auto. Le tracce di pneumatici, infatti, si fermavano proprio in prossimità dell’acqua.

Fonte foto: iStock I carabinieri hanno rinvenuto il corpo di Alberto Pittarello, marito di Sara Buratin uccisa a coltellate a Bovolenta

Una doppia tragedia, quindi, quella di cui il piccolo comune di Bovolenta è stato teatro il 27 febbraio. Dopo l’omicidio di Sara Buratin, il cadavere del marito è stato rinvenuto all’interno della sua auto nelle acque di un fiume.

Come riporta ‘Padova Today’, le operazioni di ripescaggio sono in corso.

L’omicidio di Sara Buratin, una prima ricostruzione

Come ricostruisce ‘Padova Today’, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio del 27 febbraio Sara Buratin, 41 anni, ha raggiunto casa della madre in via Europa come tutti i giorni. In quel momento la madre non era in casa.

Una volta parcheggiata la sua auto, la 41enne è salita al piano di sopra e proprio in quel momento sarebbe arrivato l’assassino, che ha colpito la donna con più fendenti.

Il cadavere di Sara Buratin è stato rinvenuto dalla madre che ha allertato le forze dell’ordine. La donna, per il forte choc, ha accusato un malore e per questo è stata soccorsa dagli operatori Suem 118.

Subito dopo le forze dell’ordine si sono messe sulle tracce del marito, risultato irreperibile fino alla drammatica scoperta.

La testimonianza di un vicino

Mentre Sara Buratin veniva uccisa, i vicini hanno riferito di non aver sentito urla né litigi. Tuttavia, un vicino riferisce a ‘Corriere della Sera’ che due giorni avrebbe visto la 41enne il marito litigare di fronte a casa.

La madre della 41enne, inoltre, ha riferito che la figlia viveva delle tensioni con il marito. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Padova Sergio Dini, mentre il primo esame sulla 41enne è stato condotto dal medico legale Barbara Bonvicini.