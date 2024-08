Trovato morto Hamza Essifer, ragazzo scomparso da Sassuolo: era a poche centinaia di metri da casa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Mistero a Sassuolo. Un ragazzo di 26 anni italiano di origini marocchine è stato ritrovato morto a poche centinaia di metri da casa sua: era scomparso dal 5 agosto scorso.

Il ritrovamento del corpo del ragazzo

Le forze dell’ordine hanno comunicato di aver ritrovato il corpo di Hamza Essifer, ragazzo italiano di 26 anni di origine marocchina, che era scomparso dalla sua casa di Sassuolo il 5 agosto.

Il corpo si trovava in una zona impervia, sempre nel comune di Sassuolo, a poche centinaia di metri da dove il ragazzo abitava. Non ci sarebbero segni di violenza sul suo corpo.

Fonte foto: Tuttocittà Sassuolo, dove è stato trovato morto il ragazzo di 26 anni

Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente intervenuti i pompieri, che hanno aiutato i carabinieri a recuperare la salma dalle sterpaglie dalle quali era rimasta nascosta per più di 4 giorni.

La scomparsa da Sassuolo e la denuncia dei familiari

La scomparsa di Hamza Essifer, era stata denunciata il 5 agosto scorso scorso quando i familiari che tentavano di contattarlo non avevano ricevuto risposte dal giovane di 26 anni.

Le ricerche erano cominciate immediatamente con la collaborazione di carabinieri e vigili del fuoco e con l’aiuto di uomini, cani, droni ed elicotteri che avevano scandagliato un’area piuttosto ampia.

Inizialmente infatti non si pensava che il corpo del ragazzo potesse trovarsi a poca distanza da casa. Le ricerche si erano concentrate principalmente sulla zona tra il comune di Sassuolo e quello adiacente di Prignano, ma senza che gli sforzi portassero a risultati, fino alla mattina del 9 agosto.

Le ipotesi sulle causa della morte

Come già detto, al momento le forze dell’ordine non starebbero privilegiando la pista di una morte violenta, dato che il corpo del ragazzo non presenterebbe seghi che possano chiaramente indicare una conclusione di questo tipo.

Anche se gli investigatori non precludono la strada a nessuna ipotesi, stando a quanto riportato dal sito internet del quotidiano Il Resto del Carlino, le cause della morte ritenute più probabili sarebbero due.

Da una parte, gli investigatori ipotizzano un malore. Il ragazzo si sarebbe sentito male all’improvviso e sarebbe finito in un luogo in cui il corpo era difficile da vedere. Dall’altra, le forze dell’ordine non escludono la possibilità che si tratti di un incidente.