Trovato morto a Trieste Massimiliano Vlacci, il 49enne che si era allontanato da casa senza avvertire nessuno

Trovato senza vita Massimiliano Vlacci. L’uomo di 49 anni, scomparso nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 maggio, è stato ritrovato morto a Trieste, tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 10 maggio. Il corpo di Vlacci, che era uscito di casa senza dire nulla ai familiari, si trovava in una zona periferica della città. Adesso rimane da risolvere il mistero dietro la sua morte.

La scomparsa

Noto nel mondo dello sport triestino in quanto ex cestista, il 49enne era impiegato di Generali e ben voluto dalla cittadinanza.

Il 7 notte si era allontanato in un modo che da subito aveva destato sospetti nei familiari, che erano stati gli ultimi a vederlo ancora in vita.

La zona in cui si trova l’abitazione da cui si è allontanato

Aveva, infatti, lasciato le chiavi di casa e quelle dell’auto nell’abitazione del padre e se ne era andato senza avvisare nessuno o lasciare qualcosa scritto.

La scomparsa era stata denunciata quindi denunciata il giorno dopo, lunedì 8 maggio, dai militari, dopo che i familiari non erano riusciti a mettersi in contatto con lui in nessun modo.

Le ricerche

Da subito sia le forze dell’ordine, ma anche decine di amici e conoscenti, si erano mobilitati per ritrovarlo.

Per lui era stato lanciato un appello sui social, in modo che chiunque in zona potesse dare una mano a cercarlo.

La Prefettura di Trieste aveva attivato il piano di ricerca scomparsi e le ricerche, a cui avevano partecipato in tanti, si erano concentrate principalmente a Trieste e nelle zone limitrofe.

In un primo momento, era stata avanzata l’ipotesi che potesse aver lasciato l’Italia per raggiungere la vicina Croazia.

Successivamente, però, si è ritenuto che non potesse essersi allontanato troppo dalla zona in cui abitava.

Il ritrovamento

Le speranze dei familiari di poterlo ritrovare ancora in vita, sono state distrutte poco dopo le 19 di mercoledì 10 maggio.

Il corpo senza vita è stato ritrovato proprio a Trieste, dove si erano concentrate le ricerche, in una zona periferica della città.

Le circostanze della scomparsa e della morte di Massimiliano Vlacci non sono ancora note e rimangono avvolte dal mistero. Una prima ricostruzione, come riporta Trieste Prima, non escluderebbe però il gesto estremo.

Ma gli investigatori che dovranno accertare prima di tutto le cause del decesso attraverso una autopsia.