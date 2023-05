Trovato il caschetto di Denise Galatà caduta nel fiume Lao a Piano Lago vicino Cosenza: stava facendo rafting

Mentre proseguono le ricerche di Denise Galatà, la 19enne dispersa dopo essere finita nel fiume Lao mentre faceva rafting assieme ai suoi compagni durante una gita scolastica, è stato ritrovato il suo caschetto protettivo.

Proseguono le ricerche di Denise Galatà

Come riportato da ‘TgCom24’, il caschetto protettivo di Denise Galatà è stato ritrovato in acqua a Piano Lago, in provincia di Cosenza.

Nell’area circostante, ora, si stanno concentrando le ricerche della giovane, condotte dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri, dal Nucleo speleo fluviale e da gruppi di volontari. Della ragazza, per, il momento, non è ancora stata trovata traccia.

Fonte foto: ANSA Un momento delle ricerche di Denise Galatà, la diciannovenne caduta nel fiume Lao mentre faceva rafting.

Cosa è successo durante l’attività di rafting

La causa della caduta della diciannovenne nelle acque del fiume Lao sarebbe riconducibile a uno scontro tra i due gommoni utilizzati per fare rafting. Denise Galatà si trovava a bordo di uno dei due gommoni che si sono scontrati. A causa dell’impatto, la giovane è finita in acqua e, da quel momento, di lei si sono perse le tracce.

Il fiume Lao, in questo periodo, è in piena a causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute negli ultimi giorni nell’intera area del Pollino.

Secondo quanto riferito dall’agenzia ‘Adnkronos’, il gommone avrebbe urtato alcuni massi e il caschetto sarebbe stato ritrovato nei pressi del punto in cui è avvenuto l’urto.

‘La Repubblica’ riporta i racconti degli studenti nelle chat con i loro professori e i loro genitori: “Di colpo tutti i gommoni hanno sbattuto uno contro l’altro, chi è caduto, chi si teneva, sopra al nostro ne è finito un altro. Per non so quale santo noi non siamo caduti, ma altri sono stati mezz’ora a mollo nell’acqua ghiacciata, ci facevano spostare di qua e di là per aiutarci”.

Chi è Denise Galatà

Denise Galatà, di Cinquefrondi (in provincia di Reggio Calabria), frequenta il liceo statale Giuseppe Rechichi di Polistena.

In gita assieme a lei c’erano diversi compagni di scuola, che sarebbero in buone condizioni di salute malgrado lo stato di shock. Con Denise Galatà, anche altri tre ragazzi erano finiti in acqua, ma sono stati recuperati. I genitori della diciannovenne sono arrivati a Piano Lago martedì.