Trovato il cadavere di una donna in un sacco a pelo a Bolzano: l'allarme lanciato da alcuni escursionisti

Giallo a Bolzano dove lungo la giornata di domenica 16 aprile è stato trovato il cadavere di una donna in un sacco a pelo. La tragica scoperta è stata fatta da alcuni escursionisti che hanno accidentalmente notato il corpo senza vita sotto ad un albero.

Il corpo senza vita si trovava sotto ad un larice

Dalle prime informazioni emerse, il cadavere dentro al sacco a pelo è stato notato su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1750 metri di quota. A lanciare l’allarme nel pomeriggio sono stati alcuni escursionisti che hanno scorto il corpo esanime sotto ad un larice.

L’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenute le autorità con gli uomini del soccorso alpino dell’Avs e della Guardia di finanza. Quindi ecco l’arrivo dell‘elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha provveduto a recuperare la salma.

Fonte foto: ANSA L’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites

Si attendono gli accertamenti

Il medico d’urgenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La donna morta è una meranese di 56 anni. Sono in corso accertamenti per chiarire la causa di morte.