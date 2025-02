Trovato corpo di Rudy Cavazza a Pescara, era scomparso da campo rom due mesi fa: non ci sono segni di violenza

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo due mesi di ricerche, è stato trovato il corpo di Rudy Cavazza, il giostraio romano scomparso il 6 dicembre. Il cadavere era in un canale vicino a Pescara, a pochi metri dal campo roulotte dove era stato visto l’ultima volta. L’identificazione è avvenuta grazie agli abiti e a un tatuaggio. Non ci sono segni evidenti di violenza e restano molte domande sulle circostanze della sua morte.

Ritrovato Rudy Cavazza

Il corpo di Rudy Cavazza, 54 anni, è stato ritrovato nel pomeriggio del 7 febbraio in un canale a Spoltore, ai confini con Pescara. Il giostraio era scomparso due mesi fa, dopo essere arrivato nella zona per far visita ad alcuni parenti. Il cadavere è stato scoperto da un abitante del campo, che ha subito allertato le autorità.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo, mentre i carabinieri hanno effettuato i primi rilievi. Il cadavere si trovava a pochi metri dal campo roulotte, tra cespugli e rovi, riverso a faccia in giù.

Le condizioni del corpo, in avanzato stato di decomposizione, fanno pensare che si trovasse lì da tempo. Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a escludere definitivamente eventuali segni di violenza.

Identificato da un tatuaggio

L’identificazione del corpo è stata possibile solo grazie agli abiti e a un tatuaggio. Sono stati i famigliari a confermare l’identità dell’uomo, nello specifico le figlie. Tra i dettagli ambigui, il resoconto segnala che l’uomo è stato trovato senza scarpe.

Le condizioni del corpo non hanno permesso di accertare la causa della morte. L’autopsia diventa così fondamentale per stabilire se la morte sia stata naturale, accidentale o il risultato di un evento violento. Non ci sono però segni di morsi sul corpo, escludendo una delle ipotesi più gettonate nelle prime ore: l’attacco di un animale selvatico.

Cosa è successo: le ipotesi

Il ritrovamento del corpo così vicino al campo roulotte ha fatto crescere i sospetti. Risulta strana, infatti, la mancata individuazione del cadavere nei due mesi trascorsi. Il dettaglio delle scarpe, inoltre, fa pensare che l’uomo non si sia allontanato volontariamente nel bosco.

Le dinamiche della scomparsa restano inoltre poco chiare. Il 5 dicembre, Rudy era partito per Pescara con due cugini del campo rom di Guidonia, Romolo detto Manolo e Claudio. Dopo aver trascorso una notte nel campo di Spoltore, nessuno lo ha più visto.

Nel frattempo, sono emersi video e dichiarazioni sospette. In un filmato, Manolo parlava con un benzinaio di Ostia, dicendogli di riferire che Rudy era stato visto camminare in città. Ora, con il ritrovamento del corpo, cambia tutto. Lunedì sarà nominato il medico legale. La famiglia chiede la verità.