Trovati morti gli escursionisti dispersi sulla Grignetta, Cristian Mauro e Paolo Bellazzi erano in un canalone

Un tragico epilogo. I soccorritori hanno rinvenuto i corpi senza vita dei due escursionisti di cui si erano perse le tracce sulla Grignetta, la montagna del territorio di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. I cadaveri di Cristian Mauro e Paolo Bellazzi si trovavano nel canalone Caimi. I due amici risultavano dispersi da due giorni.

Trovati i corpi dei due escursionisti

Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio sono stati ritrovati i corpi di Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, i due skyrunner che risultavano dispersi da sabato 8 febbraio.

Ansa scrive che i cadaveri si trovavano nel mezzo del canalone Caimi sulla Gragnetta, una montagna alle porte di Lecco nel territorio di Mandello del Lario.

Secondo Repubblica i soccorritori sarebbero stati in grado di localizzare i due escursionisti dal momento che il telefono di uno dei due avrebbe inviato un segnale, ma – come precisa Lecco Online – ciò è stato possibile anche grazie al dispositivo Recco utilizzato specialmente per recuperare persone quando si verificano le valanghe.

E secondo Lecco Online, ancora, il punto in cui sono stati rinvenuti i corpi dei due skyrunner farebbe parte proprio di una zona a rischio valanghe.

La scomparsa sulla Grignetta

Come ricostruisce Ansa Cristian Mauro e Paolo Bellazzi erano partiti per una gita sulla montagna della Grignetta alle prime ore del mattino di sabato 8 febbraio.

I due sarebbero stati profondi conoscitori del percorso, e secondo la testimonianza di altri alpinisti sarebbero passati per la discesa della via Cermenati. In quel punto sarebbero stati visti per l’ultima volta, poi si sono perse le loro tracce. Le operazioni di recupero delle salme sono in corso e si rivelerebbero difficoltose.

Chi erano Cristian Mauro e Paolo Bellazzi

Cristian Mauro e Paolo Bellazzi vivevano rispettivamente a Vimercate e Cambiago, comuni nella provincia di Monza e Brianza. Classe 1976, i due erano colleghi di un’azienda agricola del loro territorio.

Recentemente un'altra tragedia ha colpito le montagne italiane: il 27 dicembre sono stari ritrovati i corpi di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti che da cinque giorni risultavano dispersi sul Gran Sasso