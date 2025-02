Trovati con oltre 70 portafogli rubati a Verona: denunciati due ragazzi che si erano rifugiati alle Acciaierie

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due cittadini marocchini denunciati per ricettazione il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Verona. I due, di 19 e 26 anni, sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di merce di provenienza illecita. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Il ritrovamento

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti ieri poco dopo le 11.00, a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa della Questura. Alcune persone erano state viste scavalcare la recinzione di uno stabile dismesso delle Acciaierie di Verona. All’interno, i poliziotti hanno scoperto due giovani che dormivano in un giaciglio di fortuna.

Il materiale sequestrato

Nella stanza, gli agenti hanno rinvenuto un borsone contenente più di 70 portafogli, ancora confezionati e muniti di cartellino, prodotti da un’azienda con sede a Padova. Inoltre, sono stati trovati uno smartphone, un tablet, una macchina fotografica, una action cam e un navigatore satellitare. I due non sono stati in grado di giustificare il possesso di questi oggetti.

Le conseguenze

Al termine degli accertamenti, i due giovani, già noti alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati denunciati per ricettazione. Il materiale è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti per rintracciare i legittimi proprietari. Si precisa che la responsabilità penale dei denunciati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Fonte foto: IPA