Trovata morta nel suo letto a Porto San Giorgio la titolare del Caffè Roma: a vegliare sul corpo i suoi cani

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Porto San Giorgio, comune in provincia di Fermo (Marche), a lutto. Nelle scorse ore è stata trovata senza vita Betty Gasparroni, una donna di 54 anni molto conosciuta in città. Era la titolare del Caffè Roma, attività che si trova in viale Don Minzoni.

Porto San Giorgio, trovata morta la titolare del Caffè Roma

La donna è stata trovata morta all’interno della sua abitazione a Porto San Giorgio nella mattinata di sabato 27 gennaio 2024.

I primi a preoccuparsi sono stati i clienti del Caffè Roma che, trovando il bar chiuso, hanno sospettato che qualcosa di particolare fosse successo.

Fonte foto: Tuttocittà

L’allarme lanciato dai clienti

Betty, ogni mattina alle 6.30, si presentava al suo locale per aprire e accogliere i clienti.

Chi si è recato al bar sabato ha trovato la saracinesca abbassata, fatto più unico che raro. Strano inoltre che la titolare non abbia affisso alcun avviso relativo alla chiusura.

Così, intorno alle 8.30, è stato fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra e del 118 oltre che la Squadra Mobile ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Le ipotesi sulle cause della morte

Gasparroni è stata trovata nel suo letto, esanime, con i suoi cani, due boxer, a vegliare sul suo corpo senza vita.

Restano da chiarire le cause del decesso anche se sul corpo non sono stati riscontrati sono di violenza.

L’ipotesi più probabile è che la donna sia stata stroncata in casa da un malore.