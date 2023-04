La pallavolista Julia Ituma di Novara morta in Turchia: la 18enne è precipiatata da un hotel a Istanbul

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mondo della pallavolo sotto shock per la morte di Julia Ituma, opposto della Igor Gorgonzola Volley di Novara. Diciottenne di origine nigeriana, ma nata a Milano, Ituma è stata trovata morta dopo essere precipitata da una finestra dell’hotel di Istanbul dove soggiornava con la squadra dopo aver disputato il match di mercoledì sera contro l’Eczacibasi.

Morta Julia Ituma in Turchia

Non sono ancora note le cause che hanno portato alla morte della giovane, ma secondo quanto si apprende la 18enne sarebbe precipitata dalla finestra della sua stanza d’albergo. Ieri sera in campo nella sfida persa contro la compagine turca dell’Eczacibasi, Ituma aveva messo a referto due punti.

Il suo corpo è stato ritrovato all’alba davanti all’albergo in cui la squadra soggiornava in attesa del rientro in Italia previsto per il pomeriggio di giovedì 13 aprile 2023.

Fonte foto: IPA Julia Ituma in azione contro l’Eczacibasi

Sulla sua morte indagano le forze dell’ordine turche, in contatto con la Farnesina. Il Ministero degli esteri e l’ambasciata italiana sono in contatto con la Federvolley per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.

“Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra” si apprende da fonti della Farnesina. Il Consolato generale si è quindi immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza.

Chi era Julia Ituma

Classe 2004 nata a Milano da genitori nigeriani, Julia Ituma era uno dei prospetti di valore della pallavolo. Arrivata a Novara in estate dopo aver giocato col Club Italia, la 18enne era tra le giocatrici di talento attenzionate per la Nazionale azzurra.

Alta, fisica e dalla schiacciata potente, Ituma è stata spesso paragonata a Paola Egonu per l’interpretazione del ruolo di opposto. Cresciuta nel mito di Robertlandy Simon, il centrale cubano di Piacenza, aveva cominciato a giocare a pallavolo all’età di 11 anni dopo aver provato anche a giocare a basket.

Nella pallavolo, nonostante la giovane età, era già un nome noto con un percorso di crescita esponenziale che l’aveva già vista protagonista con la Nazionale Under 19 azzurra, con un oro europeo la scorsa estate e il riconoscimento di miglior giocatrice del torneo, e con l’Under 18 con cui si era laureata vicecampione del mondo nel 2021.

Il cordoglio

“Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”. Così su Twitter l’ex ct della nazionale maschile di volley Mauro Berruto.