Trovata morta in Versilia la tartaruga più grande del mondo: era impigliata in mare, come è stata recuperata

Una tartaruga liuto, la specie più grande del mondo, è stata trovata morta mercoledì 7 agosto nel mare della Versilia.

Il recupero del corpo del gigantesco animale, che pesa circa 3 tonnellate, è stato effettuato dal personale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara.

La tartaruga è stata trovata impigliata per il collo e per una pinna anteriore ad una cima di un contrappeso subacqueo.

I finanzieri non hanno avuto altra scelta che immergersi in acqua per liberare l’animale e trascinarlo fino al porto di Viareggio.

Raggiunto lo scalo toscano, una gru ha poi sollevato la testuggine per tirarla fuori dalle acque.

Il trasferimento della carcassa

L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Centro didattico del Wwf di Ronchi che tramite una nota ha espresso profonda “tristezza”.

L’esemplare pesa più o meno 300 kg ed è lungo 2 metri.

Dopo il recupero, il cadavere sarà trasferito all’istituto zooprofilattico sperimentale di Pisa, che insieme ad Arpat e Università di Siena procederà con l’analisi della carcassa. L’obbiettivo degli accertamenti è chiarire le cause che hanno portato al decesso l’enorme animale.

Wwf: “Grande tristezza”

“Le brutte storie – scrive il Wwf di Ronchi – che non dovrebbero essere raccontate. La Guardia di Finanza e i nostri volontari hanno recuperato, legata ad una corda vagante al largo, una tartaruga Liuto Dermochelys coriacea, la più grande tartaruga esistente e l’unica priva di guscio corneo, purtroppo morta”.

“Verrà sottoposta agli accertamenti del caso: una notizia che ci riempie di grande tristezza”, conclude il Wwf.