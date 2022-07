Trova borsa con migliaia di euro in contanti e oggetti d'oro, fa il giro di Napoli per restituirla

La notizia sta facendo il giro di tutta Italia, rilanciata nelle ultime ora da parte degli organi di informazione regionali e nazionali. Un gesto davvero inconsueto in una città che troppo spesso viene etichettata come la patria dei ladri e degli criminali, un pensiero frutto dell’ignoranza e del pregiudizio strisciante.

Siamo a Napoli e precisamente in via Santa Teresa degli Scalzi, una traversale importante del capoluogo campano che divide il Rione Sanità dalla zona ovest della città. Qui nella serata di domenica 10 luglio un commerciante attivo da anni del settore dell’abbigliamento ha ritrovato una borsa abbandonata su una panchina.

A prima vista una normale dimenticanza come se ne vedono moltissime nel corso dell’estate, soprattutto da parte di chi gestisce un’attività commerciale e ogni giorno vede transitare davanti alla propria vetrina migliaia di residenti e turisti. Ma quando Pino Mobilia (questo il nome dell’uomo, titolare di un negozio di intimo) apre la sacca lasciata incustodita, il contenuto che trova al suo interno lo lascia completamente senza parole.

Rientrato all’interno della propria attività per verificare quanto aveva visto, l’esercente trova effettivamente qualcosa di poco usuale: dentro la borsa ci sono diverse mazzette di banconote – anche di taglia diversa – e alcuni oggetti in oro detenuti all’interno di un’apposita custodia. Assieme a questa sorpresa, l’uomo trova anche un portafoglio e dai documenti presenti riesce a risalire all’identità della persona a cui appartengono.

Così decide di agire in prima persona senza attendere un minuto di più: vista anche l’ora tarda, decide di abbassare la saracinesca del proprio negozio e partire in sella al proprio scooter alla ricerca della persona a cui restituire quanto ritrovato in via Santa Teresa degli Scalzi. Giunto nei pressi dell’abitazione indicata sui documenti trova però solamente una ragazza minorenne che – avvisati i genitori – riferisce che loro non hanno perso niente.

L’uomo non si dà per vinto, chiede informazioni ai vicini e finalmente riesce a risalire all’identità dei proprietari: si tratta di una coppia di stranieri (“onesti lavoratori” specificano i conoscenti) che per anni ha abitato la zona prima di trasferirsi. Tornati in possesso dei propri averi, i due hanno ringraziato sentitamente Pino Mobilia per l’inusuale gesto di correttezza e altruismo.