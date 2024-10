Troupe di giornalisti del Tg3 aggredita in Libano, autista morto d'infarto: Lucia Goracci in lacrime in tv

Una troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano, a Giyya vicino a Sidone. Morto Ahmad, l‘autista locale avrebbe avuto un infarto secondo il racconto dell’inviata Lucia Goracci, in lacrime al telefono durante l’edizione delle ore 12 del telegiornale. L’aggressione finale, a un distributore, sarebbe avvenuta martedì 8 ottobre.

Lucia Goracci ha denunciato l’episodio al telefono durante l’edizioni delle ore 12 del Tg3.

Queste le parole dell’inviata Rai, che ha chiuso il racconto in lacrime, con la voce spezzata:

“Eravamo a Giyya, nel villaggio a Nord di Sidone, sul luogo del bomardamento di due notti fa. Il fixer aveva segnalato al locale Hezbollah la nostra presenza, stavamo riprendendo senza problemi, la gente ci parlava. Ma è spuntato un uomo, è andato contro MarcoNicois tentando di strappargli la telecamera. Abbiamo protetto Marco, poi siamo tornati in auto, pronti ad allontanarci in fretta. Sono arrivati altri, che hanno preso a spintonare l’auto e l’uomo, il primo, ha provato a tirarci una grossapietra: c’era chi lo tratteneva, c’era chi lo aizzava. Siamo andati via veloci, in auto. Quest’uomo, però, apparentemente ci stava inseguendo e quando Ahmad, il nostroautista, si è fermato a un distributore ormai fuori da Giyya, questo ci è venuto addosso. Ha strappato le chiavi ad Ahmad, ha tentato di rompere latelecamera di Marco entrando attraverso i finestriniaperti mentre nessuno ci veniva in aiuto. Quando poi Ahmad ha tentato di convincerlo, uscendo dall’auto, a ridargli le chiavi… era un uomo buono, pacato, solido… è allora che si è accasciato aterra, è mancato, è caduto in terra. Siamo corsi in ospedale, noi dietro all’ambulanza: ci hanno detto che era morto dopo lunghitentativi di rianimarlo. Ahmad lavorava con l’ufficio di Beirut della Rai di Gerusalemme da diversi anni: io e Marco, che è qui con me, non abbiamo parole per descriverne la profondità umana e la grande dolcezza“.