Tornado si abbatte sul Mississippi: vittime in aumento e migliaia di persone senza casa per la tromba d'aria

Un terribile tornado ha colpito lo Stato del Mississippi, lasciando migliaia di persone senza casa e facendo almeno 23 vittime. I numeri sembrano però destinati ad aumentare: 30 milioni di americani sono in allerta per possibili allagamenti e vento.

La violenza del tornado

Si abbattuto con violenza nella notte del 24 marzo, il tornado che sta scuotendo il Mississippi. I corpi delle vittime ritrovati sono al momento 23, mentre decine sarebbero i feriti e 4 i dispersi, come riportano alcuni media americani, tra cui Bbc e Abc news.

Le immagini testimoniano macerie delle abitazioni sparse ovunque, auto ribaltate e alberi e linee elettriche abbattuti. Alcuni video diffusi sui social mostrano anche elettrodomestici e mobili che vengono trascinati dall’acqua fuori dalle abitazioni.

Fonte foto: ANSA Macerie davanti una casa intaccata dal tornado in Mississipi

Il numero delle vittime è però sicuramente in aumento. «Sfortunatamente il bilancio delle vittime non potrà che aumentare» ha detto in un tweet l’Agenzia per le emergenze dello Stato.

I soccorritori sono al lavoro per cercare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti, ma il loro lavoro è complicato dal meteo.

Non è ancora chiaro se il disastro sia stato causato da uno solo o da più tornado. Secondo il Centro per la previsione delle tempeste, infatti, ci sarebbero state almeno 11 segnalazioni di tornado in Mississippi e Alabama nelle 24 ore tra il 24 e il 25 marzo.

Le zone distrutte

L’area devastata, secondo le informazioni dell’Agenzia per le emergenze, si estende per oltre 160 chilometri, ma a essere maggiormente colpite sono le contee di Sharkey e Humphreys, a circa 70 miglia a nord della capitale Jackson.

Adesso 30 milioni di americani sono in allerta per possibili allagamenti e vento, dato che si teme che la tempesta si estenda ad altri Stati del sud.

La corrente è interrotta, al momento, non solo in Mississippi ma anche in Alabama e Tennessee.