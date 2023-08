Tromba d'aria a Jesolo spazza via lettini e ombrelloni dalla spiaggia: il video dello stabilimento

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

In pochi secondi ha fatto volare in aria ombrelloni e lettini devastando una spiaggia attrezzata in un’area di 80 metri: una tromba d’aria ha distrutto parte dello Stabilimento balneare Riviera levante nella zona della pineta di Jesolo, sul litorale veneziano. Il fenomeno è stato ripreso da un video rimbalzato sui social in cui si vede il vortice spazzare via il lido.

La tromba d’aria

Il fenomeno si è verificato intorno alle 3 della notte tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto. Nelle immagini riprese dalle telecamere dello stabilimento pubblicate sul web si vede come la tromba d’aria distrugga al suo passaggio un totale di 120 piazzole tra ombrelloni e sdraio, scagliati a decine di metri di distanza.

I danni provocati dall’evento atmosferico sono ancora da quantificare, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Il titolare dello stabilimento e i suoi collaboratori, si sono messi subito all’opera per ripristinare l’area.

Il maltempo

La tromba d’aria che si è abbattuta sul litorale di Jesolo rientra nell’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito tutta l’Italia così come il Veneto, dove per la giornata di martedì 29 il dipartimento della Protezione civile aveva diffuso l’allerta meteo arancione.

A Venezia la marea ha toccato i 119 centimetri, mentre nello stesso giorno le spiagge di Rosolina sono state colpite da una mareggiata

Il commento del sindaco di Jesolo

Sul portale ‘VeneziaToday’ il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti, ha commentato così dopo aver effettuato un sopralluogo: “Abbiamo toccato con mano i danni registrati dalla costa e quindi le attività che vi operano. Non ci voleva. Il mare purtroppo ha investito zone che già avevano fatto i conti con il maltempo e che sono storicamente soggette a questi eventi. Garantiremo i servizi spiaggia fino alla conclusione dell’estate”.

“Con almeno 10 milioni di euro potremmo concordare con la regione un intervento straordinario e strutturale», ha aggiunto il primo cittadino.

“La situazione generale è buona: la mareggiata non ha creato particolari criticità, se non in una zona contenuta, quella corrispondente allo stabilimento Green Beach, dove sono state interessate le prime due file di ombrelloni” ha dichiarato Antonio Facco, presidente Federconsorzi Arenili Jesolo.

“Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, la situazione verrà presto ripristinata e i nostri ospiti si potranno godere i prossimi giorni di sole e relax – ha aggiunto – Come già comunicato nel recente passato, collaboreremo a stretto contatto per intervenire presso gli organi competenti affinché si intervenga con soluzioni definitive”.