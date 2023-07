Tromba d'aria a Saronno, sottopassi allagati a Gerenzano: nuovi gravi danni per il maltempo nel varesotto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Il maltempo si accanisce ancora una volta con i territori in provincia di Varese: a pochi giorni da un’altra ondata, un potente temporale e una tromba d’aria hanno provocato nuovi danni a Saronno e dintorni. Segnalati alberi abbattuti, sottopassi allagati e altri disastri.

Temporale nella notte a Saronno e dintorni

Stando a quanto riportato dalle testate locali, il maltempo ha iniziato a provocare danni dalla mezzanotte di domenica 30 luglio 2023. In venti minuti, raffiche di pioggia e una tromba d’aria si sono abbattute sulla cittadina, crocevia tra le province di Milano, Como e Varese.

Vengono segnalati diversi disagi: il maltempo ha divelto le coperture di molti tetti, messe solo pochi giorni fa dopo la pesante grandinata che si è abbattuta su Saronno. Transenne a terra, rami strappati e alberi per strada, ma si segnalano anche blackout dovuti a guasti sulle linee elettriche.

Tutto il territorio milanese, varesotto e brianzolo è stato devastato dal maltempo nei giorni scorsi

Le stesse fonti segnalano che i danni più ingenti si registrano al parco di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e in via I maggio, dove l’area è completamente devastata.

Sottopassi allagati: due auto sono rimaste bloccate dall’acqua

Situazione critica anche in via Milano, dove una Mercedes è rimasta bloccata nell’acqua alta in un sottopasso allagato. Stessa situazione anche nella vicina Gerenzano, dove un’auto se l’è vista brutta nel sottopasso di via Cerviania. In entrambi i casi i conducenti sono rimasti illesi.

La conta dei danni prosegue: allagamenti stradali hanno interessato anche tutto il retrostazione e via Ferrari, dove la recinzione di un cantiere è stata completamente divelta. In viale Rimembranze, alberi sono caduti su auto posteggiate e un enorme telo usato come copertura dei tetti è volato in strada.

Una settimana fa la grandine ha fatto danni nel varesotto

Come detto, non si tratta di un caso isolato. Solo pochi giorni fa una grandinata ha colpito questi stessi territori: le strade di Saronno sono state inondate dall’acqua per la furia del vento e della pioggia e ha causato ingenti danni.

Una situazione che non sta lasciando indifferenti gli abitanti. “Ancora una volta Saronno è stata colpita da un uragano” è uno dei commenti condivisi sui social e ripresi da Repubblica in queste ore. L’amministrazione ha già chiuso numerosi parchi cittadini e invitato la popolazione all’attenzione, ma i disagi sono evidenti.

“Ringraziamo che non è successo con auto, pedoni e ciclisti in transito. Ringraziamo che la furia si è scatenata di notte. Ringraziamo che non ci sono vittime” ha scritto un’altra cittadina, senza nascondere tutta la sua amarezza: “Dopo i dovuti ringraziamenti una preghiera: adesso basta. Siamo stanchi”