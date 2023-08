Trofeo Coni e Trofeo Next Generation FIM 2023

L’amore per il mare e per la motonautica a volte nasce sin dalla più tenera età. Per questo motivo la FIM (Federazione Italiana Motonautica), riferimento della motonautica italiana, prevede anche una strutturata attività giovanile rivolta ai ragazzi tra gli 8 e i 18 anni che vogliano diventare piloti.

Divertimento, sfida e adrenalina: la motonautica nelle Scuole Motonautiche e nei Centri Federali

Ad aiutare i ragazzi ad avvicinarsi al mondo della motonautica, presentandola prima come gioco e poi come vera e propria disciplina sportiva, sono presenti le Scuole Motonautiche, costituite da Associazioni affiliate alla FIM, aventi come obiettivo la preparazione teorico-pratica degli allievi fino al conseguimento della licenza di pilota per lo svolgimento dell’attività agonistica nelle varie discipline federali (circuito, offshore, endurance, moto d’acqua, radiocomandata).

Fonte foto: Federazione Italiana Motonautica

I Centri Federali, invece, costituiti sempre da Associazioni o Società affiliate FIM, sono luoghi strutturalmente attrezzati per lo svolgimento di corsi, gare o allenamenti per tutte le discipline motonautiche e adatti per tutti i livelli di preparazione dei piloti (da principianti ad agonisti). Questi centri rappresentano delle autentiche palestre per la formazione tecnico-sportiva nell’ambito della motonautica, valorizzando e promuovendo questa affascinante disciplina a livello nazionale.

I Centri federali oggi esistenti in Italia sono situati nei seguenti comuni:

Monticelli d’Ongina – Loc. San Nazzaro (PC);

Boretto Po (RE);

Rimini;

Chignolo Po (PV);

Marina di Nettuno (RM);

Trieste

Fonte foto: Federazione Italiana Motonautica

Navigando tra le onde: i mezzi sportivi della Federazione Italiana Motonautica

La Federazione Italiana Motonautica mette a disposizione dei ragazzi una serie di natanti (imbarcazioni pneumatiche, imbarcazioni monocarena a chiglia rigida, moto d’acqua) che sono in grado di assicurare divertimento ma nel pieno rispetto delle rigide norme di sicurezza della FIM.

Le imbarcazioni pneumatiche, anche dette gommoni, utilizzate a seconda dell’età e della tipologia di gara nelle categorie Formula Ragazzi, Formula Italia, Formula Italia NGP, Formula Match Race Giovanile, sono di due tipi:

i gommoni, con i quali i giovani piloti hanno l’opportunità di guidare insieme a un istruttore, utilizzando una guida a barra e un motore fuoribordo con una potenza minima di 6 hp e massima di 8 hp;

i gommoni equipaggiati con volante, che permettono ai ragazzi di cimentarsi, sia da soli che con un istruttore a bordo, dotati di un motore fuoribordo con una potenza minima di 10 hp e massima di 15 hp, avendo il controllo di un volante, un interruttore di stop e una leva di cambio.

Per incentivare la partecipazione dei giovani e garantire una sicura competizione, le imbarcazioni pneumatiche certificate per le gare giovanili devono rispettare specifiche dimensioni, con una lunghezza massima fino a 3,6 metri e una larghezza che varia dai 1,3 ai 1,7 metri.

Le imbarcazioni monocarena (Formula Junior NGP e Formula Junior Elitè) sono appositamente studiate e costruite per le competizioni giovanili (età di ingresso 12 anni compiuti)

Le moto d’acqua SEEDOO Spark (60 e 90 cv), grazie alla facilità d’uso ed alle prestazioni limitate, possono garantire la massima sicurezza in acqua anche per ragazzi molto giovani (età di ingresso 12 anni compiuti)

Nelle gare del Trofeo CONI e del Trofeo Next Generation Powerboat, le imbarcazioni utilizzate sono dello stesso tipo di quelle con cui i giovani piloti hanno fatto pratica durante i test e le selezioni regionali.

Fonte foto: Federazione Italiana Motonautica

Edizione estiva Trofeo CONI/Trofeo Next Generation Powerboat FIM: l’appuntamento è a Policoro

Il Trofeo CONI e il Trofeo Next Generation Powerboat sono un trampolino di lancio per i giovani piloti della motonautica, che possono dimostrare le proprie abilità e il proprio talento in una competizione che coinvolge atleti di un’età compresa tra i 10 e i 14 anni per il Trofeo Coni, e tra gli 8 e i 18 anni per il Trofeo Next Generation Powerboat FIM.

Questo prestigioso evento – molto atteso dai ragazzi ed ormai tradizionale appuntamento sportivo che il CONI organizza ogni anno in una location diversa scelta tra i luoghi più belli presenti nelle migliaia di chilometri di costa italiana – rappresenta un’autentica occasione per regalare emozioni uniche a partecipanti e spettatori.

Sarà la pittoresca Costa Jonica del Metaponto, a Policoro (MT), in Basilicata, ad accogliere quest’anno l’ottava edizione estiva del Trofeo CONI e del Trofeo Next Generation Powerboat, che si svolgeranno dal 21 al 24 settembre 2023.

Il Progetto prevede una serie di tappe di avvicinamento alla Finale Nazionale, denominate Fasi Regionali, dove vengono selezionati gli atleti che hanno l’opportunità di partecipare alla Finale Nazionale del Trofeo CONI. Ogni Regione ha la sua squadra regionale, composta da atleti, maschi e femmine, in rappresentanza della Motonautica e di tutte le altre discipline sportive riconosciute dal CONI.

La classifica finale Nazionale del Trofeo CONI viene stilata sommando i punteggi ottenuti in tutte le discipline sportive presenti dagli atleti che hanno partecipato in rappresentanza della propria Regione di appartenenza.

La Regione che ottiene il punteggio più alto sarà dichiarata vincitrice del Trofeo CONI 2023.

Il Trofeo Next Generation Powerboat, seguendo le stesse modalità di gara del Trofeo CONI, eleggerà la Regione vincente con la somma dei punti conquistati dai propri atleti nella sola disciplina Motonautica.

Un evento dunque da non perdere per tutti i ragazzi, i giovani (e i meno giovani che li accompagnano), accomunati dall’amore e dalla passione per lo sport vissuto con spirito di squadra, dedizione, rispetto e fair play, valori imprescindibili che si acquisiscono fin da piccoli praticando sano sport. Il tutto in un contesto che replica fedelmente gli aspetti più autentici dello spirito olimpico.