Tribunale di Genova evacuato per un allarme bomba: strade chiuse, artificieri in azione a caccia dell'ordigno

Un allarme bomba è scattato verso le 10 del mattino al tribunale di Genova in seguito ad una telefonata anonima, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con gli artificieri e i vigili del fuoco. Le strade attorno al palazzo di giustizia sono state chiuse, le persone presenti all’interno sono state fatte uscire per poter procedere con i controlli.

L’allarme bomba è scattato nel centro di Genova nella mattinata di oggi, venerdì 16 febbraio, verso le 10, per un possibile ordigno all’interno del tribunale.

Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe stata una telefonata anonima arrivata al centralino dei carabinieri a far scattare le operazioni di sicurezza.

Sono in corso i controlli per verificare l’eventuale presenza di una bomba, al lavoro gli artificieri e la squadra cinofila antiesplosivi della polizia.

Tribunale evacuato e strade chiuse

Sul posto sono intervenuti polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco. Il tribunale è stato evacuato e le attività sospese, tutte le persone presenti all’interno del palazzo di giustizia sono state allontanate.

Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico le strade limitrofe al tribunale.

Come riferisce Genova Today sono chiuse il tunnel di via delle Casaccie, via Pammatone, piazza Portoria, via Bartolomeo Bosco e via V Dicembre.

Il precedente

Non è la prima volta che il tribunale di Genova viene evacuato per un allarme bomba. L’ultimo episodio risale a meno di due anni fa, il 19 maggio 2022.

Anche in quel caso una telefonata aveva annunciato la presenza di un ordigno, il palazzo di giustizia era stato fatto evacuare per poter effettuare tutte le verifiche del caso.