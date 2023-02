Treviso, scia di sangue sulle strade: due incidenti drammatici in poche ore, bilancio tragico

La provincia di Treviso è stata funestata da due incidenti mortali nelle scorse ore. Nei due differenti e tragici episodi stradali hanno perso la vita una giovane donna e un bimbo di soli 4 anni.

L’incidente di Mareno di Piave: morta ragazza di 26 anni

Una 26enne ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio. La ragazza, mentre era al volante della sua vettura, si è scontrata frontalmente con un altro mezzo in via Pio X a Mareno di Piave. Per lei non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’altro veicolo c’era un’altra donna, 39 anni, rimasta gravemente ferita nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco giunti da Conegliano, che hanno subito posto in sicurezza i mezzi ed estratto la donna sopravvissuta che è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem ed elitrasportata in ospedale. Morta sul colpo, invece, la 26enne. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.

L’incidente a Spresiano: morto bimbo di 4 anni

Poche ore prima del frontale tra le due donne, sempre nel trevigiano, si è consumato un altro drammatico incidente. Sulla Pontebbana, sabato 11 febbraio, verso le 13.50, una Bmw X1 con al volante una 34enne originaria dell’Est Europa è uscita di strada in via Dante Alighieri a Spresiano, in direzione Ponte della Priula. A bordo del mezzo c’era anche il figlio della donna, Eduard, di soli 4 anni.

La vettura ha terminato la sua corsa contro contro un platano. Un impatto violentissimo che ha causato danni fatali ad Eduard che, trasportato d’urgenza in elicottero al Ca’ Foncello, è morto poco dopo per via delle gravi ferite riportate nello schianto.

Madre sotto choc

La madre, in stato di choc, è sopravvissuta ed è stata medicata in pronto soccorso. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, a provocare lo schianto contro il platano sarebbe stato un improvviso colpo di sonno della donna al volante.

Madre e figlio vivevano a Spresiano, a poca distanza dal luogo in cui si è consumato l’incidente. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri di Treviso per i rilievi di legge, i vigili del fuoco da Montebelluna e il personale Anas.

La viabilità della Pontebbana ha subito intensi disagi, con la strada che è stata riaperta al traffico solo verso le 16.30. La vettura è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria che dovrà ora accertare dove fosse seduto il bimbo al momento dello schianto.