Treviso, prova a rubare uno yogurt e finisce in carcere dopo il tentato furto: il 33enne era ricercato

In carcere per pochi euro. Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Treviso lunedì 5 agosto dopo aver provato a rubare uno yogurt in un supermercato. Avrebbe provato a fuggire, ma sarebbe stato fermato dalla polizia fuori dal negozio, e quindi portato in prigione dopo gli accertamenti sulla sua fedina penale.

Il tentato furto nel supermercato

L’episodio sarebbe avvenuto lunedì 5 agosto.

Un uomo, aggirandosi tra le corse di un supermercato di Treviso, avrebbe provato a rubare uno yogurt.

Uno scaffale pieno di yogurt in un supermercato

Notato dai dipendenti, avrebbe tentato la fuga saltando le casse, ma sarebbe stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine una volta fuori.

Chi è il 33enne finito in carcere per uno yogurt

Ovviamente il 33enne non è finito in carcere per il furto dello yogurt in sé, bensì per la sua fedina penale.

I poliziotti, dopo averlo intercettato fuori dal supermercato, lo hanno portato in Questura per i controlli sui precedenti, riscontrando come su di lui pendesse già un ordine di cattura a causa dei reati pregressi.

Così, l’uomo è stato condotto nel carcere di Santa Bona.

Lo yogurt rubato a Treviso da una 91enne

Un fatto di cronaca legato sempre al furto di uno yogurt a Treviso era avvenuto nel 2014, come riferito dall’Ansa.

In quell’occasione, infatti, una donna di 91 anni era stata sorpresa a rubare tre barattoli.

Una volta arrivata la polizia, l’esercente ha deciso di non sporgere denuncia dopo la spiegazione dell’anziana, che aveva rivelato di avere fame, ma di non avere i soldi per pagare la merce.